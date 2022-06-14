存款人健康碼轉紅「取款難」官方：大數據出問題

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（中央社台北14日電）中國河南省村鎮銀行近日被爆出現「取款難」的問題，存款人要前往河南領錢，卻發現健康碼轉紅，導致寸步難行或是被帶往隔離。官方則稱，是大數據出問題，正積極改進中。

浙江日報旗下天目新聞報導，一名存款人（儲戶）唐小姐表示，「取款難」一事一直沒有進展，部分存款人商量在6月13日到河南鄭州當地去維權，「有些儲戶在12日這天到達鄭州，然後就發生了被賦紅碼的事情」。

唐小姐說，她在維權群裡看到，有些存款人與家人一起去了鄭州，「他們說儲戶掃碼就是紅碼，但是同行家人掃碼就沒事」。

唐小姐表示，她所在的維權群裡，只要是去河南鄭州現場的存款人掃當地二維碼後，基本上都會被賦予健康碼紅碼；而未去現場的存款人在自家掃碼也會轉為紅碼。

她又說，「不過我今天掃碼又變成了綠碼，特別不理解這樣的行為」。

在維權群裡，唐小姐還看到許多到鄭州當地維權的存款人，由於被賦紅碼，而被帶去集中隔離。

報導指出，鄭州市12345（中國各地的政務服務便民熱線）工作人員指出，已接到多個來電指未出行或者無理由被河南省賦紅碼的情況。

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對於「紅碼」是否針對存款人，工作人員則稱，具體情況並不瞭解，但經過查證是因大數據訊息庫出現問題，現在已將該情況上報政府，正在積極改進中，「建議進行後續的關注」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，中國以「健康碼」來管制民眾出行。綠碼可以正常出行，黃碼有所限制，紅碼不能乘坐公共交通，不能進入任何公共場合。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110614