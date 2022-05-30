中國基層金融監理漏洞 儲戶銀行存款被無端清零

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（中央社台北30日電）中國河南省爆發村鎮銀行坑殺儲戶詐騙案，以致民眾放在銀行裡的存款無端消失，甚至民眾亟欲向有關單位請願，卻因健康碼從綠碼而被改為黃碼遭防疫人員驅離，案情更顯得不尋常。

綜合自由亞洲電台（RFA）27日及澎湃新聞等媒體報導，村鎮銀行其實就是往昔農村信用社的前身，雖號稱為廣大農村提供更好金融服務，實際上很多村鎮銀行已成為特定個人和利益集團的提款機。

像是這次最多民眾存款被失蹤的4家村鎮銀行，包括河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行和固鎮新淮河村鎮銀行，大股東是許昌市投資集團把持的河南許昌農商銀行。

但許昌市投資集團25日發表聲明，指許昌農商行並未操控這些銀行的經營，實際上河南新財富集團才是真正的負責人，但詭異的是這家公司早在今年2月已經註銷工商登記。

報導說，2021年1月主管機關雖曾下達商業銀行不得通過非自營網路平台，開展定期存款和定活兩便存款業務，這起詐騙案的受害者卻依照涉案村鎮銀行指示，藉由網路金融平台，購買村鎮銀行販售利息較高的存款產品。

然而，今年4月起，上述4家行庫突然無預警關閉線上提款與轉帳功能，存戶才赫然發現，不僅拿不到應定期取得的利息，就連本金也拿不出來，形同存款被消失。

著急的民眾亟欲前往有關單位請願，沒想到明明健康碼是綠碼卻突然顯示黃碼，硬是被當地防疫人員給驅離，顯得案情更不單純。

RFA報導，熟悉中國銀行體系運作的播主「小翠時政財經」指出，儲戶確實被訛了，不管是銀行的程式、App，還是第3方的合作管道都是假的，因所有透過這些管道匯入的存款都沒入銀行的帳，而是全被挪用。

表面上看，銀行與第3方平台都是真的，但系統卻是假的，存款被銀行人員藉由技術操作，轉入某個特定帳戶，也就是銀行高層和股東控制的小金庫裡。

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這名播主指出，就因錢沒有真的存進銀行帳戶裡，因此並不是合法的「存款」，當然也沒有相應的存款保險，央行確實沒有義務動用存款保險賠付，這種作案方式對一般民眾無法辨別，監管方負起責任。

中國銀行保險監督管理委員會則發表聲明指出，由第三方負責執行民眾請領退款，上述4家銀行不得碰觸存戶資金，並由公安立案調查，同時呼籲民眾，購買金融產品千萬不要被高利息與高收益的字眼矇騙。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110530