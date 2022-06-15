涉河南村鎮銀行取款難約41萬人 入省引發報警系統

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（中央社台北15日電）中國河南省村鎮銀行存款人健康碼轉紅議題持續延燒，陸媒報導，涉及的存款人共有41.3萬人，一旦這些外地存款人進入河南境內就會觸發當地的110報警系統。

陸媒財新網報導，這起河南省村鎮銀行存款人（儲戶）「取款難」問題始自今年的4月18日，當地的村鎮銀行關閉了線上系統、出現取款異常現象。而出現問題的村鎮銀行背後的大股東均為河南許昌農商行。

報導指出，這背後牽扯許昌農商行高管腐敗和內外勾結。根據當地經偵部門初步調查結果，相關銀行和河南新財富集團投資控股有限公司合作，後者涉嫌非法吸收公眾存款。

報導說，今年5月中旬，當地銀保監部門曾出面安撫部分受害人，表示存款人的合法利益會受到法律保障。但是，之後又傳出此案的具體償付要看資產追繳和處置的進展。

該案件還在經偵過程中，監管部門未能有進一步澄清，導致存款人的擔憂。

存款人組成維權群，於是出現了「人在家中坐，紅碼從天降」的現象。這些存款人的健康碼被轉紅的原因跟疫情毫無相關，而是因為他們是河南村鎮銀行「取款難」受害者。

部分存款人前往河南是想在本月13日到當地的監管機關、辦案機關與相關村鎮銀行進行了解，卻因此引發當地的維穩行動。

財新網的報導指出，涉及出問題的河南村鎮銀行存款人共約41.3萬人；一旦這些外地存款人進入河南境內就會觸發當地的110報警系統。

不少存款人還接到了電話，被詢問是否為「河南村鎮銀行投資人」，並被告誡近期不要參加聚集性維權。

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這起事件也引發了中國法律界的討論。北京清華大學法學院教授勞東燕表示，只是為了防止受害人聚集性維權，河南有關方面一度動用了給存款人健康碼賦紅碼來限制行動的非常手段。

她說，這涉嫌違反中國的「傳染病防治法」第66條、「個人資訊保護法」第34條，相關公職人員涉嫌涉及「刑法」中的濫用職權罪，應該向監察委舉報，追究相關責任人員的法律責任、刑事責任。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110615