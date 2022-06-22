擅將千餘名儲戶標紅碼以維穩 鄭州5官員遭懲處

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圖為中國民眾展示健康碼是可通行的「綠色」。（中新社）

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（中央社記者沈朋達台北22日電）河南省會鄭州市有遭詐騙的銀行儲戶維權時健康碼無故變紅，當局遭質疑藉此維穩。鄭州紀委監委今天通報，指鄭州市政法副書記擅自決定給1317人紅碼，5名亂作為的官員遭懲處。

中共鄭州市紀委監委22日傍晚通報調查結果，指鄭州市政法委常務副書記馮獻彬，以及共青團市委書記張琳琳，擅自決定對部分村鎮銀行儲戶賦予健康碼紅碼。兩人分別是鄭州防疫指揮部社會管控指導部的正副官員。

通報指，兩人安排政法委維穩指導處長趙勇、大數據局科員陳冲，以及鄭州大數據發展有限公司副總經理楊耀環等人，對共計1317名村鎮銀行儲戶賦予紅碼，其中446人是進入鄭州掃碼時出現紅碼，另外871人不在鄭州，是掃別人發送的場所碼時出現紅碼。

通報指5人嚴重損害健康碼使用規定的嚴肅性，造成嚴重不良社會影響，「是典型亂作為」，應予從嚴從重問責追責。其中以馮獻彬遭撤銷黨內、政務職務的處分最重。

此前多名專家指標紅碼維穩的行為，已涉嫌違反「個人資訊保護法」、「傳染病防治法」、「刑法」等相關法律規定，但通報僅稱他們違反「河南省新冠肺炎疫情防控健康碼管理辦法」及健康碼賦碼轉碼規則，並未提到違法。

多家河南的村鎮銀行4月無預警關閉線上取款和轉帳功能，他們共同的股東「河南新財富集團」被控吸收轉移資金近人民幣400億元（約新台幣1774億元）。

許多儲戶近日到鄭州抗議維權，而多名儲戶6月在河南發現健康碼無故變紅碼，遭到隔離，引發各界質疑當局將防疫的大數據工具，用來監控維穩受害儲戶。

鄭州官方一開始辯稱是大數據出問題，因為引發社會公憤，官媒也發聲抨擊要求徹查，鄭州紀委監委17日才宣布啟動調查問責。（編輯：楊昇儒）1110622