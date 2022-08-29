河南村鎮銀行弊案墊付至220萬元 其餘依法追償
2022/8/29 19:37
（中央社台北29日電）河南官方今天宣布，為當地4家村鎮銀行的儲戶墊付，金額擴大至人民幣50萬元（約新台幣220萬元），超過的未墊付部分權益保留，根據涉案資產追償情況依法處理。墊付工作告一段落。
第一財經報導，河南銀保監局、河南省地方金融監管局29日發布公告稱，按照墊付工作安排，自30日上午9時起，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行帳外業務客戶本金單家機構單人合併金額40萬元至50萬元（含）的開始墊付。
根據公告，客戶本金單家機構單人合併金額40萬元（含）以下的繼續墊付；50萬元以上的按照50萬元墊付，未墊付部分權益保留，根據涉案資產追償情況依法依規予以處理。
河南和安徽5家村鎮銀行4月中爆發存款人「取款難」問題，當地村鎮銀行關閉線上系統，導致存款人難以取款。此案牽扯出村鎮銀行股東腐敗、非法吸收公眾存款等問題。
河南當局自7月15日起，開始對單家機構單人合併存款5萬元以下墊付，再陸續增加墊付金額範圍。
河南省許昌市公安局今天下午通報村鎮銀行案調查進度，指該案涉及嚴重犯罪，已逮捕犯罪嫌疑人234人，指追贓挽損工作取得重大進展。
許昌市公安先前通報，有關村鎮銀行弊案始於2011年，犯罪集團藉由河南新財富集團等公司，透過關聯持股及操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行。犯罪嫌疑人利用第3方網路金融平台等推銷金融產品，並以虛構貸款等方式非法轉移資金。（編輯：張淑伶）1110829
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