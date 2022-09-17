河南村鎮銀行弊案 受害老夫婦討款難拾荒度日[影]

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（中央社台北17日電）河南和安徽5家村鎮銀行4月中爆發存款人「取款難」弊案，中國媒體雖說，官方替受害儲戶的墊付告一段落，但上傳的影音顯示，一對老夫婦泣訴，他們拿不回存款，只能靠拾荒維生。

這段在YouTube流傳的影音約2分20秒，影片中有個老婦手持身分證坐著，身邊圍著撿來的廢棄物哭不停，拍影片的老先生說，他們兩老幹了一輩子苦力，掙得血汗錢都存在河南禹州新民生村鎮銀行。

影片來源：videoupper

許昌市公安先前通報，有關村鎮銀行弊案始於2011年，犯罪集團藉由河南新財富集團等公司，透過關聯持股及操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行。

通報指出，犯罪嫌疑人利用第3方網路金融平台等推銷金融產品，並以虛構貸款等方式非法轉移資金。

老先生表示：「都半年了，一分錢沒拿回來」、「說我們是非法集資」、「別人錢都給了，我們為什麼不給呀？」

他說，太太患心臟病前幾天住院，但每天的醫藥費人民幣（下同）好幾百元，實在住不起只好回家，現在家裡沒錢，全靠兩人撿破爛維生，「能賣錢的都撿回來」，老伴一旁泣訴：「怎麼活啊？」

兩人在影片中都沒提到究竟多少錢存在河南禹州新民生村鎮銀行，不過這段影音的說明文字指出，「老夫妻80萬存款（約合新台幣358萬元）一分取不出拾荒度日」。

河南村鎮銀行弊案受害儲戶估計約40萬，他們多次赴河南鄭州市抗爭遭暴力鎮壓，當局平息民怨承諾墊付儲戶存款，從7月15日起開始對單家機構單人合併存款5萬元以下墊付，再陸續增加墊付金額範圍。

河南銀保監局、河南省地方金融監管局於8月29日發布公告稱，自30日上午9時起，對禹州新民生等4家村鎮銀行帳外業務客戶本金單家機構單人合併金額40至50萬元（含）的開始墊付。

根據公告，客戶本金單家機構單人合併金額40萬元（含）以下的繼續墊付；50萬元以上的按照50萬元墊付，未墊付部分權益保留，根據涉案資產追償情況依法依規予以處理。

上海證券報8月29日報導，這次資金墊付後，「集中墊付工作基本完成」，後續相關事宜由4家村鎮銀行處理。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110917