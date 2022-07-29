河南村鎮銀行再擴大墊付 高層表態打擊金融犯罪

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（中央社記者張淑伶北京29日電）河南村鎮銀行爆發儲戶「取款難」事件後引發重視。河南當局今天宣布，8月1日起將展開為人民幣15萬元（約新台幣66萬元）以下存戶陸續墊付本金，這是第3批墊付的公告。

根據河南省地方金融監管局網站，河南銀保監局、河南省地方金融監管局今天發布公告，自2022年8月1日上午9時起，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行帳外業務客戶開始墊付，墊付對象是單家機構單人合併本金金額10萬元至15萬元者，10萬元以下的繼續墊付。

在此之前，當局已從7月15日、25日分別對單家機構單人合併存款5萬元以下、10萬元客戶展開墊付。

中共總書記習近平昨天主持中共中央政治局會議，強調要做好下半年經濟工作。針對部分地區村鎮銀行發生金融風險，會議強調要保持金融市場總體穩定，妥善化解風險，嚴厲打擊金融犯罪。

河南省村鎮銀行存款人「取款難」問題始自4月中，當地村鎮銀行關閉線上系統，導致存款人難以取款；鄭州官方甚至將存款人智慧手機上的防疫健康碼變成有風險的「紅色」，加以限制出入。出現問題的村鎮銀行背後大股東均為河南許昌農商行。

陸媒稍早前報導，這背後牽扯許昌農商行高管腐敗和內外勾結，相關銀行和河南新財富集團合作，後者涉嫌非法吸收公眾存款。所涉存款人共約41.3萬人。

隨後事件越演越烈，3000名取款難的儲戶10日集結鄭州展開維權行動，卻遭到警方與不明人士圍困，警民爆發流血衝突。（編輯：曹宇帆）1110729