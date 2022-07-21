河南村鎮銀行弊案 官方啟動第二批墊付

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（中央社台北21日電）發酵近3個月的河南村鎮銀行「取款難」事件再有新進展，河南省地方金融監管局今天宣布，下週一（25日）起將為10萬元（人民幣）以下存戶陸續墊付本金。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，河南銀保監局、河南省地方金融監管局公告表示，自7月25日起，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行帳外業務客戶本金開始第二批墊付，墊付對象為單家機構單人合併金額10萬元（含）（約合新台幣45萬元）以下的客戶。

此前，首批墊付已於上週五（15日）開始，墊付對象為單家機構單人合併5萬元（含）以下客戶。

河南省村鎮銀行存款人「取款難」問題始自4月中，當地村鎮銀行關閉線上系統，導致存款人難以取款；鄭州官方甚至將存款人智慧手機上的防疫健康碼變成有風險的「紅色」，加以限制出入。出現問題的村鎮銀行背後大股東均為河南許昌農商行。

陸媒稍早前報導，這背後牽扯許昌農商行高管腐敗和內外勾結，相關銀行和河南新財富集團合作，後者涉嫌非法吸收公眾存款。所涉存款人共約41.3萬人。

隨後事件越演越烈，3000名取款難的儲戶10日集結鄭州展開維權行動，卻遭到警方與不明人士圍困，警民爆發流血衝突。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1110721