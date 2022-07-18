中國取款難官方認了群訪 人民幣5萬元以上將墊付

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）河南與安徽村鎮銀行儲戶「取款難」弊案衍生出大規模群眾抗議，中國官方昨天罕見承認有「聚集性群訪」事件，表示將啟動人民幣（下同）5萬元（約新台幣22萬元）以上墊付。

據「澎湃新聞」今天報導，銀保監會有關部門負責人17日就近期重點工作進展接受了「中國銀行保險報」採訪，發表「依法依規處置河南安徽5家村鎮銀行風險」的立場。

這名負責人表示，經過近3個月努力，公安機關初步查明案件主要事實，河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮銀行，透過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等方式非法吸收並占有公眾資金，篡改原始業務數據，掩蓋非法行為。

據目前掌握證據，絕大多數帳外業務普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不了解，而且也未獲得額外的高息或補貼。因此處置方案確定對這些客戶的本金分批墊付。

銀保監會指出，為確保訊息真實性，兩省搭建了客戶訊息登記系統，與後台數據交叉核驗。因人數較多，採分批墊付方式，首先墊付普通小額客戶；下一步將陸續啟動5萬元以上客戶墊付工作，並說請大家耐心等待後續公告。

7月10日，全中國3000名取款難的儲戶集結河南省會鄭州展開維權行動，卻遭到警方與不明人士圍困，警民爆發流血衝突，但遭中國當局封鎖消息。

對此，銀保監會罕見表示，近日網路有言論說，7月11日墊付公告發布是因為10日河南鄭州發生了聚集性群訪事件。這名負責人表示，「墊付公告發布與7月10日群訪事件沒有任何關係」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

銀保監會並強調河南、安徽5家村鎮銀行風險事件爆發後，自4月30日以來多次公開表示，必須嚴格依法依規處理，凡依法合規辦理的業務均受到國家法律保護。

這起村鎮銀行存戶「取款難」弊案波及人數達41.3萬人，涉及金額則可能高達近400億元（約新台幣近1780億元）。事件引起境外媒體關注，但是當局封鎖中國境內消息，微信與微博相關訊息都遭到刪除。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110718