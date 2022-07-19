中國多省銀行儲戶也難提款 陸媒：防洗黑錢詐騙

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在河南村鎮銀行因弊案禁止儲戶提款事件後，近期中國海南多省銀行也陸續有儲戶被限制提款。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者沈朋達台北19日電）在河南村鎮銀行因弊案禁止儲戶提款事件後，近期中國海南多省銀行也陸續有儲戶被限制提款。不過，陸媒證券日報報導，這是官方為防止帳戶遭用來洗錢詐騙，而採取的風控措施。

多家涉及弊案的河南村鎮銀行4月突然暫停儲戶提款，出現金融風險，之後官方以健康碼監控、不明人士暴力驅離維權儲戶的作法，引起社會關注。

陸媒「華夏時報」報導，有在海南工商銀行開戶的民眾，近日也發現帳戶遭凍結而無法提款、轉帳和消費。「證券日報」報導，北京、山東等地都陸續有類似情況發生。

「證券日報」向銀行查詢得知，相關作法是為配合「斷卡行動」所採的風險控制措施，和河南村鎮銀行的爆雷背景無關。

報導表示，各大銀行正加大監管銀行帳戶，有大額現金管理、帳戶餘額低、異地用卡、頻繁交易和資訊不全的帳戶，有可能成為凍結對象。

報導引述海南某國有銀行的客服人員表示，這是為整治非法買賣、出租、出借帳戶供電信網路詐騙者洗錢的措施。行動遍及全國，不涉及個別地區，只要帳戶沒有問題，持卡人可申請解凍。

官方也要求清理長期沒有使用的「睡眠帳戶」。報導引述北京某銀行人員表示，只要帳戶連續3年未主動交易、活存帳戶餘額少於人民幣10元（約新台幣44元），和沒有簽訂信用卡等代收代付協議的帳戶，會被納入清理排查範圍。

一名山東的銀行人員告訴「證券日報」，他們已被下達任務，要求支行帳戶的「睡眠率」不得超過20%。

報導引述北京威諾律師事務所律師楊兆全表示，電信詐騙分子已形成開卡、收卡和販卡一條龍的產業鍊，要從根本上切斷嫌犯獲取他人銀行卡的路徑。（編輯：陳沛冰）1110719