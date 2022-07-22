中國上半年中小銀行處置不良貸款2.6兆 年增25%

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（中央社台北22日電）河南村鎮銀行弊案揭露中小銀行監管問題。中國銀保監會表示，今年上半年中小銀行處置不良貸款人民幣5945億元（約新台幣2.6兆元)，年增25%；將加強中小銀行改革，打擊違法股東。

據陸媒財新網及上海證券報報導，中國銀保監會新聞發言人、法規部主任綦相21日在國新辦2022年上半年銀行業保險業運行發展情況記者會，作出上述表示。

綦相表示，目前中小銀行合計資產規模9.6兆元，占銀行業資產29%；中小銀行的「三農」貸款和小微企業貸款分別占銀行業的39%、46%，比例相當高。

他說，中小銀行在服務民營、小微、社區、鄉村振興等作出貢獻，但因為種種歷史原因，中小銀行也積累了一些風險，受到社會廣泛關注。

他說，今年上半年中小銀行累計處置不良貸款5945億元，比上年同期增加1184億元。銀保監會將持續了解調查中小銀行實際風險底數，大力推進不良資產處置。監管部門也支持兼併重組，優化市場布局，增強中小銀行發展動力。

綦相又表示，今年以來銀保監會推行多項中小銀行改革化險工作，包括健全公司治理，推動中共中央的領導和公司治理有機融合。目前大部分中小銀行已經建立了「雙向進入、交叉任職」領導體制，加大對股東股權的監管力度，推動引入合格股東，清退問題股東，優化股權結構，並會展開常態化股權和關聯交易專項整治，重點打擊掏空中小銀行的違法股東和高管。

當局又深化農村信用社改革，按照因地制宜、「一省一策」原則加快改革，並會從多管道補充中小銀行資本。

綦相說，目前中國中小銀行總體運行平穩、風險可控，針對個別機構暴露出的風險問題，銀保監會將穩妥有序推進中小銀行風險處置，切實保障人民的金融財產安全。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110722