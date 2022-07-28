美媒：中共為保20大 介入爛尾樓與村鎮銀行弊案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）中國爛尾樓屋主停貸風波與河南村鎮銀行弊案，中共官方都出手介入。美媒分析指出，臨近北戴河會議與中共20大，官方為防止不穩定因素影響政權、社會與經濟發展，因此試圖緩解矛盾。

據美國之音報導，中國爛尾樓風波與河南村鎮銀行弊案，被認為可能升高系統風險與社會穩定。

報導指出，中國爛尾樓風波涉及的開發商包含聲名顯赫的大房企，包含恆大、綠地、融創、泰禾等，有些爛尾樓停工可能1年，有些可以追溯到近30年前，如1994年興建的安徽合肥新鴻安商城和1992年開工的廣州165棟集資住宿樓。

一些爛尾樓甚至出現在經濟發達的長三角地區，根據維權屋主傳到網上的「全國各省市爛尾樓停貸通知匯總」，長三角有20幾處爛尾樓，包含上海有7個、浙江杭州有3個、江蘇有13個。

報導訪問了一名上海爛尾樓屋主，這名屋主吳先生說，上海市政府沒有執行中央政府的相關通知規定，沒有建立監管預售房資金的法律法規，造成了上海市10多個建案爛尾。

吳先生指，這也給其他省市起了示範作用，致使其他地方政府有相關法規也如同虛設，應該首先追究上海當局的責任。

報導接著提及，官方出資紓困，謹慎因應危機。廣州地產資深仲介姚女士受訪時說，政府在此「敏感時期」出鉅資安撫受害業主和拯救樓市是必須的，而緩解這場停貸危機首先要「保交樓」。

而河南村鎮銀行弊案事件則具高度政治敏感。

一位自稱是涉及河南村鎮銀行事件的男子稱，他曾被鄭州警方抓走5進5出。

這名男子說，希望河南省銀保監局、人民銀行鄭州中心支行以及河南農信聯社等單位給生活在水深火熱中的40萬儲戶提供一個方便的、打得通的電話，使他們的家庭放心、安心。

中國異議人士吳建民表示，胡溫時期講求和諧社會，屋主向開發商提出改進要求，政府從中和稀泥，沒有對維權業主下手抓人；當前習近平時代強調鬥爭，就是要嚴厲打擊敢於維權的人士。

吳建民認為，這場風波對中國社會的穩定和可能決定中國未來5至10年走向的中共20大肯定有影響。

報導指出，在中國社群媒體上有許多反映爛尾樓屋主困境和心願的內容，除此之外，一些群友也開始轉向討論政治敏感問題。

報導引述一位維權屋主寫道：「什麼民生問題都不是大事，接下來是最大的事情是登基大典」、「先拖過20大再說」。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110728