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中國銀行澳洲分行現人潮遭疑擠兌 官方：留學生開戶

2022/7/30 14:57（7/30 15:27 更新）
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英國「每日郵報」指中國銀行的澳洲分行近日大排長龍，引猜測是否因河南村鎮銀行詐欺案引發海外擠兌潮。（圖取自每日郵報網頁dailymail.co.uk）
英國「每日郵報」指中國銀行的澳洲分行近日大排長龍，引猜測是否因河南村鎮銀行詐欺案引發海外擠兌潮。（圖取自每日郵報網頁dailymail.co.uk）
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（中央社台北30日電）英國「每日郵報」指中國銀行的澳洲分行近日大排長龍，引猜測是否因河南村鎮銀行詐欺案引發海外擠兌潮。不過支行澄清，排隊者是辦理開戶的留學生，運作一切正常。

中國銀行位於雪梨市中心禧市區（Haymarket）的分行連日來舉目可見，銀行大門外簇擁著約數十人的人龍，不少路過的民眾深感好奇，有人甚至上傳照片求問網友到底怎麼一回事。

有網友猜測，當地華人趕往這家中國的海外金融分支極可能是提領存款，此前中國境內數家銀行被控詐騙存戶，被指不法訛詐儲戶的銀行中，有4家在河南省，並於今年4月中旬起不讓民眾提款。

網友認為，人在澳洲的存戶爭先恐後提領存款，是因擔心中國銀行的海外分支也凍結戶頭，屆時恐淪為取款難的受害者。

不少網友認為，近期在中國境內爆發的金融爭議，使得人在澳洲的中國銀行存戶，對於存款是否分文不少，深感憂心，並說若這個銀行是中國境內的分行，民眾可能會擔憂破產而紛紛搶提現。

還有網友說，可能這些人害怕他們的銀行流動資金沒了，人人自危恐懼錢化為烏有，想盡辦法能提多少算多少。

不過，也有人反駁，說這些大排長龍的都是負笈澳洲而且初來乍到的中國留學生，他們是來開戶的。

對此，代表禧市分行的發言人說，一切運作如常，門外大排長龍的確是留學生，並強調與河南的村鎮銀行詐欺案毫無關聯。

先前被河南省境多家村鎮銀行詐欺的受災戶湧入省會鄭州市討錢，被警察和白衣不明人士暴力相待的的影音已廣傳於澳洲各大媒體，例如網媒news.com.au的報導，就附帶長度約1分鐘的衝突片段。（編輯：曹宇帆/沈朋達）1110730

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