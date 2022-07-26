中國推數字人民幣可控匿名 分析：安全仍受質疑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國央行數字貨幣研究所所長穆長春24日表示，數字人民幣會充分尊重隱私與個人訊息保護，指「可控匿名」是數字人民幣重要特徵。（圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）中國人民銀行（中國央行）數字貨幣研究所所長穆長春24日表示，數字人民幣會充分尊重隱私與個人訊息保護，指「可控匿名」是數字人民幣重要特徵。不過，分析指出，其安全性仍備受質疑。

穆長春在24日舉行的「第五屆數字中國建設峰會數字人民幣產業發展分論壇」上，針對數字人民幣隱私與個人訊息保護發表演講。

穆長春在演講中澄清了幾個「誤解」。

針對「數字人民幣侵犯用戶隱私，用上了數字人民幣，每個人都是一隻裝了GPS的小螞蟻，你去過哪裡、住了什麼酒店、跟誰在一起、點了什麼菜、花了多少錢、買了什麼東西記錄得清清楚楚」的說法，予以駁斥。

穆長春表示，數字人民幣具有「可控匿名」的特徵，保障公眾合理的匿名交易和個人訊息保護的需求，透過「雙層運營」體系，處理用戶的個人資料，在用戶願意下，才收取必要的個人訊息。

他指出，數字人民幣收集的個人資料，比傳統銀行帳戶和電子支付少，只在涉及非法、可疑的交易，權力機關才可以依法向運營機構查詢與個人訊息有關的資料。

據自由亞洲電台25日報導，對於穆長春的說法，幾位專家提出質疑的觀點。

尤其，今年爆發的河南村鎮銀行弊案，維權儲戶的健康碼被「天降紅碼」，在在讓個人訊息安全保護在中國是「天方夜譚」。

中國經濟學者司令受訪時表示，數字人民幣的推出，可以防止官員將財產轉移，達到反腐效果，也可將以往人民銀行難以規管的投資散戶和中小企業，納入監管範圍。

司令並指出，數字人民幣也可能成為中國政府宏觀調控的新手段，當廣泛使用時，官方可以透過這個管道，向民間徵收新稅，成為新的可動用資金來源，甚至可以設立新的稅收，稱為「數字人民幣稅」，等同在每筆交易中「割韭菜」。

中國時事評論員方原則指，數字化與個人訊息緊密相連，懷疑當局可以凍結帳戶，控制言行，這將損害行為與經濟自由。

他提及，像是河南村鎮銀行事件，維權儲戶的健康碼被轉為「紅碼」，以及存款遭到凍結，就可說明「可控」實際上仍是「不可控」，行政可信度不高。

推行數字人民幣是否會加快人民幣國際化？香港中文大學亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，儘管能加快，但是仍不可能影響美元地位，因為人民幣不是自由流通的貨幣。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110726