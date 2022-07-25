學者：中國村鎮銀行醜聞 點出金融系統性問題

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學者指出，中國過往為了追求增速所被掩蓋的問題隨著經濟成長模式改變始被暴露出來，包括村鎮銀行醜聞、爛尾樓等。（中央社檔案照片）

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（中央社台北25日電）中國經濟成長放緩，學者指出，過往為了追求增速所被掩蓋的問題隨著經濟成長模式改變始被暴露出來，包括村鎮銀行醜聞、爛尾樓等，這也凸顯了金融監管體系沒跟上。

金融時報中文網25日刊載北京大學國家發展研究院金光金融學與經濟學講席教授黃益平專訪，解析中國經濟金融發展困境和風險。

黃益平表示，中國進入新的經濟發展階段，在經濟結構調整過程中，風險增加很普遍，因為過往的問題會在這個變動中被發現、被正視。目前中國經濟正在面對「風險性三角」：即成長速度回落、槓桿率拉高、政策空間緊縮，這些都會導致金融風險上升。

「處置金融風險的機制在發生改變」。黃益平提出，過去並非沒有風險，而是在區域性、地方性風險發生時，政府可以馬上壓住、沒有爆發，但是未能長期這樣處理，所以處置金融風險的機制在發生改變。未來必定要有一套金融監管體系、國家金融安全網處置相關問題。

黃益平認為，村鎮銀行醜聞是中小銀行較為凸顯的代表性問題案例。

他說，官方這幾年都在鼓勵普惠金融，大銀行也努力地做中小企業貸款，往往把當地最好的中小企業拉走，壓縮地方中小銀行生存空間。中小銀行仍要追求業務擴張，但因服務範圍小，很難將風險分散出去，一旦經濟不穩定，問題就會一連串地爆發。

黃益平提到，中小銀行沒有競爭退出機制、欠缺金融監管系統落實等，這些都是造成金融風險的原因。中小銀行的管理、監管、治理等需要系統性思考，這個問題不僅是關於一、兩家村鎮銀行或農商行、城商行。

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關於房地產業問題，黃益平說，房地產業對於經濟成長貢獻很大，也牽動著金融體系，如果房地產業出現問題，銀行貸款也會有問題。現在房地產業問題不能再繼續下去，相關部門必須拿出政策因應，起碼防範風險蔓延和擴大，否則後果恐會很嚴重。

對於中國全年經濟成長率能否達到5.5%左右的官方目標，黃益平直言「很困難」。他說，如果不再出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反覆，推估全年經濟成長率可落在4.5%左右，這是疫情不再構成經濟活動打擊的前提下。（編輯：李雅雯/邱國強）1110725