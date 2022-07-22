取款難停貸潮及被斷卡 中國金融體系危機四伏

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（中央社台北22日電）德國之聲（DW）21日報導，當前中國金融系統正面臨前所未有的危機，包括河南村鎮銀行的儲戶取款難，爛尾樓屋主拒繳貸款，如今又爆發諸多銀行存戶的儲蓄卡被凍結，而且只能存款不能提錢。

報導說，近日中國多家銀行儲戶遭遇銀行儲蓄卡被凍結，只能存款不能提領，這與中國政府自2020年10月起，聲稱為嚴懲電信網路新型違法犯罪，整治詐騙電話卡、物聯網卡而展開的「斷卡行動」有關。

大約一年前，「中國經濟網」等官媒曾報導斷卡行動升級的消息，同時銀行清理「睡眠帳戶」已從「長期不動戶」到「一人多帳戶」，同一存戶名下的超量帳戶也被注銷。

目前中國各大銀行仍在持續擴大監管銀行卡，這波的斷卡行動鎖定掃蕩網路賭博、電信詐騙、虛擬貨幣、洗錢等違法犯罪，凡是活躍度低、可能涉及異常交易、訊息不全的帳戶，也淪為被銀行斷卡的對象。

雖然中國官方採取斷卡行動的理由看似冠冕堂皇，但當前取款難和停貸潮的危機還在蔓延，又傳不少無涉犯罪卻遭到被斷卡的儲戶無法取款，凸顯中國金融系統的穩定度相當堪憂。

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一位在中國國有大型銀行最高管理層任職多年的業內人士表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，中國金融系統已浮現缺少資金的流動性風險。

如今疫情邁入第3年，中國各大銀行的資金周轉狀況仍未好轉，特別因中美貿易戰持續多年，地方債不斷攀高及房市遭逢重挫，加上當局仍堅持貫徹清零，銀行等金融系統面臨的現金壓力，已達到前所未有的強度。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110722