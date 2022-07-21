回應爛尾樓與村鎮銀行弊案 中國銀保監會實問虛答

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（中央社台北21日電）中國官員今天重申，中國的中小銀行整體運行平穩、風險可控；對於近期發生的爛尾樓保交樓問題與村鎮銀行弊案，則未能具體回覆提問。

中國國務院新聞辦公室今天下午舉行2022年上半年銀行業保險業運行發展情況新聞記者會，中國銀保監會官員於會上作上述表示。

中國爛尾樓風暴持續擴大，根據外電報導，中國金融監管部門正在考慮，提供因樓盤（建案）爛尾而停止還房貸的購房者「緩衝期」，以緩解停貸潮為房地產行業造成的風險。

在今天記者會上，有外媒針對此事詢問銀保監會官員能否證實。

中國銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞對此表示，不清楚訊息從何而來，建議以官方通報為主。

劉忠瑞說，在地方黨委政府有序組織下，以及在相關各方共同努力下，相信這些困難和問題都能得到合理解決。

他也強調，銀保監會對此事高度重視，積極與住建部、人民銀行等部門協同配合，支持地方更加有力推動「保交樓、保民生、保穩定」工作。

對於河南村鎮銀行弊案，官方陸續展開人民幣5萬元以下與10萬元以下墊付工作，對於上述5萬元以下與10萬元以下的儲戶有多少人，銀保監會新聞發言人、法規部主任綦相在會上沒有回答實際數據。

綦相表示，為了確保訊息的真實性，兩個省新搭建了客戶訊息登記系統，目前正在做客戶的登記工作。因為涉及人數多，而且要跟後台數據進行交叉核驗，工作量比較大。

他說，「這個問題，銀保監會在7月17日接受媒體採訪的時候也提到了，這項工作是逐步推進的過程」。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110721