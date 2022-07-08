傳上海公安數據庫被駭10億人個資外洩 當局至今噤聲耐人尋味

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

近來驚傳上海公安局數據庫被駭，估計10億人個資外洩，但當局至今悶不吭聲裝聾作啞，噤聲的反應頗不尋常。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）對比先前網傳中國海關剪護照不讓人出國，有關單位與官方喉舌隨即大動作澄清，近來驚傳上海公安局數據庫被駭，估計10億人個資外洩，但當局至今悶不吭聲裝聾作啞，噤聲的反應頗不尋常。

6月30日有駭客在網路犯罪論壇猖狂放話，要價10枚比特幣、約20萬美元（約新台幣600萬元）出售上海公安系統數據庫，內包10億中國公民的戶籍等個資及數十億筆警方紀錄。駭客的貼文在社群媒體瘋傳。

儘管如此，當局始終未澄清且靜得出奇，反觀今年5月間，中國海關剪護照與綠卡的消息傳開後，國家移民管理局趕緊駁斥全都是假消息的當機立斷，甚至官媒配合演出痛斥境外勢力介入，兩者之間不可同日而語。

探究箇中原由，或許「紐約時報」（The New York Times）今天的報導，可從中窺得端倪。報導說，近年來，中國公民對於企業保護個人隱私和數位資料的要求越來越高，若這次個資外洩事件在中國被廣泛知曉，很可能也會引發公眾抵制政府蒐集個資。

何況中國當局搜刮民眾個資可說是手段沒底線，包括跟蹤、搜查社群媒體的發文、採集DNA和其他生物識別標記，偏偏當局搜刮越來越多的個資但保護措施卻很鬆散，全部都儲存在沒有安全保護的伺服器裡。

因此這回上海公安數據庫被駭的消息不脛而走，當局眼看著紙包不住火，又再度使出網管刪文這招數，截至7日，新浪微博諸如「上海數據洩漏」、「十億公民數據洩漏」和「數據洩漏」等關鍵字接已屏蔽。

網路盛傳兜售上海警方數據庫資料的廣告沒多久，另有匿名用戶發出訊息，表示可出售內含9000萬公民資料的河南警方數據庫。

此外，取得外洩個資的紐時記者按圖索驥，分別致電9人查證真偽，發現果然不假，甚至報案紀錄也真有其事，像是為人父報警女兒在公司裡被高層玷汙，祖父強暴年僅3歲的孫女等，全部都曝光。

網路安全諮詢公司SecurityDiscovery.com專家狄亞申科（Bob Diachenko）指出，上海警方的數據庫曾存放在有安全保護的封閉網路，直到有人設置網關（gateway）等於是在防火牆上打了個洞。

他們說，設置網關很常見，以便專人可以調閱數據庫的資料，但這種網關應設定保護密碼，而上海警方數據庫的網關卻沒有。

報導指出，中國政府拒絕承認個資洩漏的態度，與其他國家形成鮮明對比，在其他國家，企業和政府機構通常有責任把訊息洩漏的情況告知受影響用戶。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110708