中國駭客間諜全球入侵 下手對象包括盟友俄羅斯

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（中央社台北20日電）人前手牽手背後下毒手堪稱中俄關係最佳註解。據網路安全機構披露的報告，中國的駭客間諜全球入侵搞破壞，包括與之締結合作無上限的盟友俄羅斯，也不能倖免。

據「紐約時報」（New York Times）報導，提高中國科技能力是中國國家主席習近平未來幾年的首要之務，並亟欲促使中國在機器人、醫療設備和航空等高科技領域，晉升全球翹楚。

報導指出，於是過去10年間，中國核心間諜機構借鑒俄羅斯的經驗並招募人才，支使網路間諜竊取世界各國的知識產權及政治軍事情報。

報導說，好比網路安全解決方案廠商Check Point Software於19日發布的報告指出，今年3月23日，俄羅斯多個軍事研發機構的科學家與工程師，都收到據稱是俄羅斯衛生部發來的電郵。

報導指出，這封郵件的標題是「因入侵烏克蘭而被美國制裁的人員名單」頗引人矚目，實際上是由中國政府支持的駭客寄發，以誘使經鎖定的俄羅斯目標人物下載並打開內含惡意軟體的文件。

報導說，報告指出，這兩個團結起來對抗美國的國家關係依然很複雜，凸顯中國網路間諜的大規模情報蒐集策略日益精密，目標範圍不斷擴大，連俄羅斯等中國盟友也不例外。

報導指出，即使全球譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但中國拒絕附和並與俄羅斯唱雙簧，反控美國和北約才是俄烏衝突的挑釁者，但資安機構的報告披露，俄羅斯仍是中國竊取敏感軍事技術的目標。

報導說，Check Point Software指出，俄羅斯研究機載衛星通訊、雷達和電子戰的機構，都是中國網路間諜覬覦的對象，這些機構都隸屬俄羅斯國防領域當中，規模最大、實力最強的軍企國家技術集團（RosTech）。

報導指出，同樣在3月，另一個中國的駭客組織「野馬熊貓」編造歐盟彙編烏克蘭和白俄羅斯的邊境局勢的報告，同樣以電郵寄發給鎖定歐洲的目標。

報導指出，此前野馬熊貓還曾攻擊印度、台灣、緬甸等地的機構，但烏克蘭戰爭爆發後，則轉向歐盟和俄羅斯下手。

中俄兩國狀似親密卻各有盤算的弔詭不僅止於網路間諜交鋒，另據德國之聲（DW）引述俄羅斯媒體「真理在線」（pravda.ru）報導，俄羅斯政治學者蘇斯達爾采夫（Andrei Susdalzew）稱，中國並非俄國盟友。

報導說，他表示，倘若俄羅斯在俄烏戰爭中慘敗，預計中國也將參與瓜分掠奪俄羅斯。

此外，前中國駐烏克蘭大使高玉生日前在研討會曾表示，俄羅斯已顯露敗象，主因包括蘇聯解體後俄羅斯處於持續衰落的歷史進程中、閃電戰失敗、俄國失去戰略主導和主動權等原因。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110520