俄學者：中國非盟友 俄若戰敗將被其瓜分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）德國之聲中文網引述俄羅斯媒體「真理在線」報導指出，俄國政治學者認為，中國並非盟友，倘若俄羅斯在俄烏戰爭中慘敗，預計中國也將參與瓜分掠奪俄羅斯。

德國之聲中文網引述俄羅斯媒體「真理在線」（pravda.ru）16日報導。俄羅斯政治學者蘇斯達爾采夫（Andrei Susdalzew）接受採訪時表示，中國並非俄國盟友。

蘇斯達爾采夫說，「中國非常謹慎地支持我們，不反對我們，但也沒有幫助我們。如果我們贏了，中國將站在我們這邊；如果我們輸了，尤其是輸得很慘的時候，中國估計也將參與瓜分掠奪俄羅斯」。

蘇斯達爾采夫指出，中國國家主席習近平沒有前往莫斯科，這會被視為支援的訊息，「事實證明，我們應該再次相信我們並沒有盟友」。

德國之聲中文網提到，這樣罕見的言論也出現在俄羅斯官方電視台。俄羅斯軍事分析家、退役上校霍達里諾克（Mikhail Khodarenok）17日晚在俄羅斯-1（Rossiya 1）頻道談話性節目「60分鐘」裡警告，俄軍的戰爭情勢正在惡化。

霍達里諾克沒有直接點名中國，但他說，「我們完全處於政治孤立之中，雖然我們不願承認，但實際上全世界都在反對我們，我們必須擺脫這種局面」。

前中國駐烏克蘭大使高玉生日前在一場研討會上表示，俄羅斯已顯露敗象，主因包括蘇聯解體後俄羅斯處於持續衰落的歷史進程中、閃電戰失敗、俄國失去戰略主導和主動權等原因。其發言被鳳凰網等媒體轉載，但隨後遭到刪除。

中國始終未公開正式譴責俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻擊行動，拒絕稱其為戰爭、入侵，且多次將矛頭轉指向北大西洋公約組織擴張，抨擊其仍在延續冷戰舊思維。

在俄烏戰爭發生前，蒲亭（Vladimir Putin）於2月4日抵達北京出席冬奧開幕式，會前會見習近平，雙方發表中俄聯合聲明，共同呼籲北約應停止擴張，並稱兩國友好沒有止境、合作沒有禁區，該舉被視作雙方友好的展現。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110519