中國靠攏侵烏俄國 中東歐對中關係蒙塵

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特派專欄（中央社記者林育立柏林17日專電）俄羅斯入侵烏克蘭，撼動歐陸地緣政治。中東歐國家緊鄰烏克蘭，對烏克蘭慘遭戰火蹂躪有脣亡齒寒之感，深恐自己也會面臨同樣命運，如今看到中國站在入侵者一方，對中國的觀感只會更加惡化。

由於北京不大可能改變挺俄的立場，中東歐與中國未來將漸行漸遠，今年進入第10年的16+1合作機制恐將無疾而終。

2012年，中國與波蘭等中東歐16個國家啟動16+1合作機制，開啟雙邊關係的蜜月期，當時各國對中資充滿期待。

不過，因為投資承諾沒有兌現和網路安全等疑慮，各國對中國逐漸出現戒心。去年2月的峰會，斯洛維尼亞等6國刻意保持距離，僅派部長參加。幾個月後，立陶宛率先退出，最近捷克、愛沙尼亞等國也醞釀跟進。

北京方面近年來不顧中東歐各國的感受，與莫斯科愈走愈近，兩國2017年首次在波羅的海進行聯合軍演，讓中國與中東歐的關係更加疏離。

捷克的中國問題專家卡拉斯蔻娃（Ivana Karásková）分析說，中東歐各國曾被納粹德國和蘇聯入侵和壓迫，特別重視國家安全，依賴北大西洋公約組織（NATO）和美國提供的軍事保證。可是中國在北京冬奧開幕前夕，卻與俄國發表聯合聲明，支持俄方構建「有法律約束力的歐洲長期安全保障」。

她認為，北京此舉等於同意俄國的主張，認為北約應該從中東歐撤出，退回2007年東擴前的邊界，這點讓中東歐各國難以接受。

俄軍入侵烏克蘭以來，中國不僅拒絕譴責俄國，還利用外長會晤的機會，重申雙方戰略合作的重要性。

中東歐國家緊鄰烏克蘭，對烏克蘭慘遭轟炸和屠殺有「脣亡齒寒」之感，深恐自己也會面臨同樣的命運，看到中國站在入侵的一方，對中國的觀感只會更惡化。

中國顯然已經意識到這一點，日前派特別代表霍玉珍出訪中東歐多國，不過還是無法消除分歧。

德國馬歇爾基金會（GMF）的專家巴爾金（Noah Barkin）指出，即便中方建議將16+1的國家領導人會晤降到外長層級，中東歐各國仍興趣缺缺，表示將觀察北京對烏克蘭的態度，才決定要不要繼續參與。

一名東歐外交官透露，他的國家正試圖離開這個機制，忽視所有16+1的邀請函，「我不知道16+1是否已死，但實在難以想像中國能保住面子重新恢復」。

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柏林智庫「墨卡托中國研究中心」（Merics）專家史泰茲（Grzegorz Stec）也認為，中國即使在投資承諾上加碼，對中東歐也很難再有吸引力，畢竟他們曾經失望過。另一方面，就算中國透過人道援助烏克蘭等方式，向中東歐釋出善意，也不大可能改變對俄國的立場。

鑑於中東歐對北京的疑慮一時難以消除，史泰茲預期，中國與中東歐原本就陷入停滯的關係將進入冷卻的階段。（編輯：陳惠珍/高照芬）1110517