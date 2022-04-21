忌憚制裁 中國大幅減少進口俄羅斯煤炭

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（中央社台北21日電）中國官方最新統計數據顯示，今年3月進口俄羅斯煤炭數量比去年同期下滑近3成。外媒分析，中方如此做是因擔憂西方的制裁。

中國海關總署昨天公布的數據顯示，今年3月中國從俄羅斯進口煤炭的數量自去年同期的440萬噸暴跌至312萬噸，跌幅高達29%。

路透社指出，中國企業大幅削減俄羅斯煤炭購買量，其中一大原因就是難以從國有銀行獲得相應的融資，而後者如此做主要是因為忌憚西方的制裁。

報導說，歐洲聯盟目前正計劃徹底禁止進口俄羅斯煤炭，這很有可能導致俄羅斯煤炭在國際市場上大幅降價。最近數週，中國貿易商開始要求俄方大幅降低報價，還試圖要求以人民幣結算，以規避使用環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付體系。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭爆發後，SWIFT已撇除了絕大多數俄國金融機構，僅保留少數幾個涉及俄羅斯向西方出售能源的支付通道。

不過，在大幅減少進口俄羅斯煤炭的同時，中國官方依然強調加強與俄羅斯的戰略夥伴關係。

據中國外交部官網，中國副外長樂玉成18日會見俄羅斯駐中國大使德尼索夫（Andrey Denisov）時表示，不論國際風雲如何變幻，中方將一如既往與俄方攜手維護雙方共同利益。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110421