研究：俄烏戰爭下 中國人仍最正面看待俄國

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（中央社布拉第斯拉瓦13日綜合外電報導）斯洛伐克一間智庫研究發現，即便當前俄烏戰爭，俄國仍是主要大國裡中國民眾最正面看待的國家，美國則對中國抱持敵意，但多數中國人仍認為美國文化具吸引力。

「中歐亞洲研究中心」（CEIAS）今年3月調查大眾意見，昨天發布「中國人在俄烏戰爭時期對世界看法」（Chinese views of the world at the time of the Russia-Ukraine war）報告。

即便俄羅斯2月底入侵烏克蘭，受訪中國民眾過去3年來對俄羅斯的看法仍明顯改善。根據這份報告，俄羅斯現在是中國人抱持最正面觀感的國家。

主導這項調查的是中歐亞洲研究中心計畫主任圖爾桑尼（Richard Q. Turcsanyi），他同時也是捷克奧洛摩茲（Olomouc）巴拉茨基大學（Palacky University）主要研究員。

圖爾桑尼說：「在俄國入侵烏克蘭後的國際關係重要時刻，這項獨特的調查針對中國人的態度提供了廣泛又詳盡的觀點。我們發現中國大眾並未因俄國的行動而感到不安，實際上似乎還在這場戰爭中支持俄國。」

巴拉茨基大學率領的國際研究團隊在線上調查超過3000名中國人士的意見，與中歐亞洲研究中心合作發布調查報告，呈現中國人對美、俄及國際事務態度等。

調查結果顯示，中國大眾在俄烏戰爭中力挺俄羅斯，對美國的觀感則明顯變差。

研究人員詢問受訪者對於25個國家的看法，中國人對俄羅斯的觀感最正面，對美國最負面。他們多半把美國視為先進、強大的國家，卻對中國抱有敵意、不可信，且傾向干預他國事務。

相反地，俄羅斯顯然被受訪者視為友好國家，只是缺乏深厚的社會根基，且受國與國關係急迫性的實用主義認知所驅使；現任總統蒲亭（Vladimir Putin）也被視為強大的統治者，獲得正面看待。

中國人非常正面看待的國家還有巴基斯坦、新加坡、北韓和德國；其他持非常負面看待的國家則有印度、日本、越南、南韓和烏克蘭。

圖爾桑尼說：「雙邊關係是左右中國人對外國態度的重要因素。中國的國內宣傳似乎很有效。」

尤其，中國人對俄羅斯和美國的態度正從政府政策擴及到更廣泛的社會議題和期待。中國受訪者認為俄羅斯是唯一能與中國比肩的大國，對美國、歐盟、日本和印度的外交政策則持負面看法。

但同時，參與撰寫報告的英國曼徹斯特中國研究院（Manchester China Institute）研究員王韜（Tao Wang，音譯）也說，緊繃的外交關係並未明顯損害中國大眾對美國文化的讚賞，「多數中國人仍認為美國文化具有吸引力。彼此還不到全面冷戰地步」。

此外報告還提到，中國當今政治脈絡下的一個特點，是毫不質疑地支持「一個中國」政策及徹底掌控香港和台灣。而在調查中，受訪者對於自己感覺與其他中國大陸人、香港人和台灣人有多親近，答案也有不同。

超過91%的受訪者覺得與其他中國大陸內地人有「同胞情誼」；對香港人、台灣人有此感覺的比例則大幅降低，分別為67%和56%左右。

另外，雖然海外華人常被稱為「自己人」，但受訪者對於移居海外的中國人或華裔的「同胞情誼」卻不特別深刻，分別只有62%和42%有此感覺。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110514