為烏克蘭發聲多個社群帳號遭禁 留烏中國人：站久的人不會下跪

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（中央社台北21日電）俄烏戰火持續，一名留在烏克蘭敖德薩（Odesa）的中國人王吉賢因堅持在網路上傳當地的日常及俄烏戰事而被中國網友痛責為叛國。據報導，他的多個社群帳戶日前已被禁。

36歲的王吉賢來自北京，已在敖德薩住了4年，是一名程式設計師，他利用YouTube、微信和抖音等社群媒體上傳在敖德薩的所見所聞。俄羅斯侵略烏克蘭後，他的社群帳號成為傳遞烏克蘭民眾真實生活的平台。

王吉賢稍早前接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時說，在抖音上看到很多中國人讚揚俄羅斯侵略烏克蘭的行為，他對此非常生氣，決定拍影片讓大家看看真實戰場的樣子。

香港明報今天報導，王吉賢因此被中國網友責罵，稱他「叛國」，而包括抖音等多個社群帳號數天前也被刪除。

他強調，「在戰爭結束且烏克蘭獲勝以前，我不會離開」，並對封號表示「很抱歉，站久了的人不會下跪」。

此外，明報報導，網上流傳一封自稱曾於1979年參加中越戰爭的湖南常德籍老兵聯署的「請戰書」，請求支援俄羅斯。

據旅澳中國異議漫畫家巴丟草日前在推特公布的照片，這封「湖省常德市參戰老兵自願赴俄烏前線支援俄羅斯請戰書」有47人聯署，其中有25人的簽名及手印，署名為「常德市對越出國作戰退役老兵」，並向常德市國防動員委員會及退役軍人事務局遞交「請戰書」。

聯署稱，「北約企圖東擴，威脅俄羅斯和我們偉大祖國的安全」，又說「為正義而戰，為和平而戰，勝利永遠屬於全世界人民」。

據報導，湖南籍參與1979年中越戰爭的老兵多年來因退役待遇等問題向當局多有訴求並常年維權。有分析說，所謂請戰書的本意並非中國老兵試圖支援俄羅斯，而是這些老兵利用俄烏戰爭的輿論關注度來吸引更多對老兵維權訴求的注意。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110321