彭博：烏戰令俄大傷 拜登團隊視為有利美國專注對付中國

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）彭博報導，隨著第二次世界大戰以來歐洲最大規模戰事在烏克蘭發展，美國拜登政府的高層幕僚日益相信，這場衝突可能帶給美國意料之外好處——那就是更能夠加緊對付中國。

根據彭博（Bloomberg News）訪問數名美國官員說法，他們認為，這場衝突造成的損傷及莫斯科受到的大量制裁，將使得俄羅斯未來幾年跛腳；加上歐洲如今提高國防支出，意味美國可能將有更大餘裕加速推動把長期注意力轉往中國，因為美國視中國為未來最大挑戰。

這些官員不否認，俄烏戰爭的結局仍不確定。且美國政府先前幾次嘗試把注意力轉向亞洲，最後都被中東或其他地方發生的事件打斷，包括美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的「重返亞洲」（pivot to Asia）計畫在內。

然而，美國政府雖然目前將大量重心放在烏克蘭，受訪官員仍相信這次情況會不同。他們及民主共和兩黨國會議員都警告說，北京正密切觀察美國及盟邦對俄羅斯侵略烏克蘭所做的回應，以從中汲取可能經驗來應對有關台灣的任何緊張情況。

曾任美國已故共和黨聯邦參議員馬侃（John McCain）的顧問、現任新美國安全中心（Center for a New American Security）執行長方登（Richard Fontaine）表示：「烏克蘭的戰爭，到頭來可能在短期內不利於轉向（亞洲），但長期上有利。」

美國認為，將注意力轉向亞洲至關重要。現任總統拜登（Joe Biden）和他的高層幕僚都表示，中國正加緊嘗試利用自身經濟和軍事影響力，來讓「以規則為基礎的國際秩序」按它的意志扭曲。例子包括北京對香港加強控制、擴大在南海軍事部署，以及在新疆地區打壓異議與人權。

俄羅斯出手侵略烏克蘭，雖然起初似乎令中國陷入兩難，因為它長期宣揚支持一國「領土完整」；但北京官員其後已不斷宣傳中國與俄國的夥伴關係。

如今隨著俄軍攻勢拖延、弱點逐漸暴露無遺，一名美國高階官員表示，北京與莫斯科的外交結盟原本被視為能讓中國力量倍增，現在看來卻愈來愈像會拖它下水。

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另一方面，歐洲各國被歐陸爆發戰爭嚇到，紛紛趕忙加快國防支出。長期對於加入北大西洋公約組織（NATO）意興闌珊的北歐國家芬蘭和瑞典，現在也轉念想加入。

2位要求匿名的美國國防官員指出，如果烏克蘭危機促使歐洲更有能力自我防衛，可能讓美國有更大自由在亞洲有更多作為，例如將部隊和武器移往亞洲，或是擴大與印太地區各國的政經合作。（譯者：張正芊）1110510