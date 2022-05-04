報告揭中國駭客竊密助壯大經濟 美歐亞30企業受害

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）網路安全研究人員今天表示，與中國政府有關的駭客由美國、歐洲和亞洲的逾30家製造業與科技公司竊取敏感資訊。這項發現讓外界略窺中國涉嫌利用駭客竊密壯大經濟的手法。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據波士頓的資安業者Cybereason，這些駭客鎖定的目標是在製藥和航太業應用廣泛的材料的製造藍圖。這家公司是在去年發現這類活動，但表示這種駭客攻擊行動至少可以回溯到2019年，而且暗示有這方面的大量資訊遭竊。

Cybereason的研究主管達罕（Assaf Dahan）說：「這顯然是最高等級的工業間諜和竊取智慧財產行徑。」

近來烏克蘭戰爭使各界全心關注俄羅斯的駭客攻擊行動，但其實中國的數位間諜也很活躍。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，相關攻擊是由與中國政府有關的駭客組織APT 41主導，迄今已由涵蓋製造、能源和製藥業的約30家跨國公司竊取價值估計達數兆美元的智慧財產。

Cybereason執行長狄夫（Lior Div）表示：「我們說的包括戰鬥機、直升機和飛彈的藍圖。」他又說，在製藥業方面，「我們看到他們竊取關於糖尿病、肥胖和憂鬱症等藥物的智慧財產」，而且至今尚未被阻止。

美國司法部去年起訴5名中國籍駭客，起訴罪名為涉嫌電信詐欺、身份盜竊、未經授權入侵受保護電腦、洗錢等。（圖取自FBI推特twitter.com）

美國聯邦調查局（FBI）副局長阿巴特（Paul Abbate）上週對美國醫院協會（American Hospital Association）演說時表示，中國有「龐大而複雜的網路竊盜計畫，所進行的網路入侵攻擊比世界所有其他國家加起來還多」。聯邦調查局不願評論Cybereason這份報告。

美國官員與網路情報分析家指出，中國為成為製造強國，推出「中國製造2025」計畫，相關類型製造業就是中國駭客鎖定竊取資訊的目標。

美國司法部2021年5月曾起訴4名與APT 41有關的華人，原因是他們參與在全球的入侵行動，目標是竊取智慧財產和敏感的商業情報。

聯邦調查局曾在報告中估計，美國經濟每年因仿冒產品、盜版軟體和商業機密失竊而蒙受的損失高達2250億至6000億美元。

Cybereason研究人員表示，很難估計中國駭客這項行動造成的經濟衝擊究竟有多大，因為情況相當複雜。不過，狄夫指出：「依我們估計，相信金額是數兆美元，不是以億計。真正的影響我們要5或10年後才知道。」（譯者：林治平）1110504