美國制裁俄羅斯 分析：提醒中國需要自己的晶片

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（中央社台北1日電）俄羅斯入侵烏克蘭，美國祭出制裁，包括阻止晶片、電子產品等系列產品出口俄國，切斷俄國獲得尖端科技的管道。分析指出，中國看到這些制裁措施，將加快其發展半導體，以求產業自主。

路透社1日引述分析師意見剖析，美國和其盟邦等西方國家對俄羅斯實施制裁措施，阻止俄國進口晶片、電子產品等。中國和俄羅斯一樣，缺乏先進晶片的製造能力，制裁舉動將會促使中國加快半導體產業實現獨立自主的步伐。

中國一位晶片顧問表示，中國可能正從俄國被制裁措施中「觀察和學習」。

中國長期政策目標之一是大力發展半導體產業，以期實現產業獨立自主。美國在2019年對華為實施制裁，2020年擴大制裁範圍，將中國晶片製造商中芯國際列入黑名單。系列制裁措施切斷華為大部分海外晶片供應並有效阻止其自行製造晶片，導致華為智慧型手機業務崩潰。

中國為半導體發展投入大量資金，「中國製造2025」計劃要求，到了2025年，70%核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現自主保障。分析指出，中國晶片產業正在快速成長；但中國在全球晶片出口中占比仍小，美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）數據顯示，中國無晶圓廠的晶片製造商在全球市場約占16%。

根據聯合國商品貿易統計數據庫數據，2020年中國向俄羅斯出口價值約100億美元（約新台幣2800億元）的電子產品，約占其對俄出口總額20%。其中智慧型手機出口占了很大一部分，小米、真我（Realme）等中國品牌智慧型手機在俄羅斯非常暢銷。

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香港城市大學副教授弗勒（Douglas Fuller）專長中國科技政策研究。他說，俄羅斯的晶片消費量並不大，而且可能有一半以上來自中國，如果其他地方的晶片來源完全被切斷，中國對俄羅斯出口可能會增加2億美元；不過，俄羅斯需要的一些晶片，中國無論如何都無法生產。

華盛頓郵報2月27日報導指出，拜登政府24日宣布制裁措施，旨在切斷俄國半數高科技產品進口，打斷俄國經濟多元化與支撐軍事的能力。美國主要盟邦同樣實施這項禁令，以阻斷航太與海洋產業中防衛等高科技買家的貨源，而非封鎖消費性電子產品的供貨。不具名消息人士表示，台積電也已完全停止供貨予俄國及其上游供應商。（編輯：李雅雯/吳柏緯）1110301