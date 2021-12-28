中國解放軍要留學生虛構身分買防毒軟體 日本發逮捕令

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一名30多歲的前中國留學生疑在中國解放軍相關人士指示下，企圖詐購日本企業才可購買的防毒軟體，日警已獲法院核發對前留學生的逮捕令。（圖取自Pakutaso圖庫）

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（中央社東京28日綜合外電報導）日媒報導，一名30多歲的前中國男性留學生疑在中國解放軍相關人士指示下，企圖詐購日本企業才可購買的防毒軟體，日警已獲法院核發對前留學生的逮捕令，近期將發布國際通緝。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，2016年11月，這名前中國留學生疑受到中國解放軍相關人士指示，以虛構的日本企業與負責人名稱，向東京都內一家公司申購僅售予日本企業、具有高度技術的電腦防毒軟體。

不過販售防毒軟體的公司認為對方行動可疑，最後並未出售。

日本警方判斷，此舉應是中國解放軍為了進行網攻，企圖買下防毒軟體來收集情報，分析日本企業的系統弱點。

這名前中國留學生現已離開日本、返回中國，日本警方以其涉嫌詐欺未遂向法院申請逮捕令並獲准，預定近期將透過國際刑警組織（Interpol）發布國際通緝。

讀賣新聞報導指出，下達詐購指令的中國解放軍相關人士，是一名解放軍軍人的妻子，這名解放軍則隸屬於專門進行網攻的「61419部隊」，該部隊與網攻日本企業的中國駭客集團Tick幾乎可視為一體。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等200多家企業或研究機關2016年曾遭大規模網攻，疑為中國解放軍指示Tick所為。

日本警方調查此案時，查出這名解放軍軍人的妻子指示多名前中國留學生租借日本伺服器用於網攻，以及指示本次遭發布逮捕令的前留學生詐購防毒軟體。

今年4月日警因JAXA網攻案，函送法辦1名具有共產黨籍、涉嫌以假名租借伺服器後離境的中國男性，不過東京地檢今年10月對這名中國男性予以緩起訴。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1101228