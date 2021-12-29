日本防機密外洩中國 經濟安保法擬對民間加罰則

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本政府正討論於草擬中的「促進經濟安全保障法案」新增規定，對於和政府共享敏感技術情資的民間單位，若發生洩密狀況，擬將也對民間單位新增罰則。

日本產經新聞報導指出，要在官民合作的措施中，對民間單位設置罰則相當罕見，但日本政府認為，這是為了嚴格管理情資，避免洩密到中國等的必要措施。

日本政府預計明年送交國會審議的促進經濟安保法草案中，四大重點之一是「官民技術合作」，由政府與民間合作，活用所擁有的技術資訊，培育與支援經濟安保領域的核心科技，如人工智慧（AI）與量子等尖端技術；屆時日本政府可將所保有的敏感技術資訊，以及政府的發展目標等，與合作的民間單位分享。

只是在目前的保密規定上，如果是被指定為「特定機密」的資訊，官方與民間都有守密義務，且雙方都有罰則；但若是機密等級還沒到這麼高的資訊，一旦外洩，公務員在國家公務員法上仍有守密義務與罰則，民間卻沒有相關規定，即使是官民共同研發國防裝備等，守密義務也只能以契約來規範。

但AI與量子技術等敏感資訊一旦外洩，對國家安全保障可能產生重大影響，因此日本政府研擬在促進經濟安全保障法案中也加入對民間單位洩密的罰則，今後將討論須守密的資訊範圍與罰則詳細內容等。

報導說，有意見認為，對民間增加罰則會導致民間的擔憂，但也有意見指出，洩密有罰則在歐美等各國很普遍，反而是日本的因應方式太過天真。

日本政府相關人士說，經濟安保的重要性將日益提升，為徹底做好情資管理，有必要採取最低限度的措施。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1101229