未能防止大陸竊取台灣關鍵技術 監院糾正經濟部

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（中央社記者陳俊華台北16日電）監察院指出，陸資以違法方式竊取產業關鍵技術，使台灣競爭力逐步流失，無疑是國安危機；經濟部未能有效防止陸資投資台灣，通過糾正經濟部，並應檢視法制疏漏，落實查核違法投資。

監察院9日通過監察委員賴振昌、高涌誠所提糾正案，根據監察院最新公告的糾正案文指出，中共為提升製造能力發布「中國製造2025計畫」，透過引導大陸地區企業對外進行投資及技術合作，以達產業升級目標。

糾正案文表示，國際金融危機發生後，發達國家紛紛實施「再工業化」戰略，重塑製造業競爭新優勢，加速推進新一輪全球貿易投資新格局；一些發展中國家也加快謀劃和布局，積極參與全球產業再分工，承接產業及資本轉移，拓展國際市場空間。台灣的製造業面臨發達國家和發展中國家「雙向擠壓」的嚴峻挑戰。

糾正案文指出，台灣雖然沒有禁止大陸地區投資人來台投資，對部分關鍵性技術等設有投資限制，且採逐案事前許可制。但大陸地區部分企業為達到產業升級目標，違法投資台灣企業，竊取產業關鍵技術。

監委表示，以台灣的科技產業為例，有許多廠商已由代工為主，轉型成為具有先進及關鍵技術的廠商，成為產業鏈的重要供應商，因此這些廠商所擁有的技術，多屬政府保護的產業關鍵技術，屬陸資來台投資限制項目。

監委指出，例如深圳的共進電子為招募國內高科技人才從事家用、企業無線網路技術研發，在105年間以僑外資方式，向投審會遞件申請設立同進科技公司；另外，中國比特大陸及其子公司北京與香港晶視智能，透過智鈊科技及芯道互聯公司，在台私設研發、業務中心，開出原年薪2倍以上等條件，挖角台灣研發人才共122人。

監委表示，陸資以違反台灣法令方式，竊取台灣的產業關鍵技術，長時間「溫水煮青蛙」，將使台灣競爭力逐步流失，無疑為「國安危機」。

監委指出，經濟部未能有效防止陸資違法投資台灣，核有怠失，經濟部允應檢視法制面疏漏處，並持續強化及落實陸資違法投資查核，以避免陸資持續不法竊取台灣產業關鍵技術。（編輯：林興盟）1110216