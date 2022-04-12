蘇貞昌：杜絕中企非法挖角竊密 請高檢署向上溯源

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行政院長蘇貞昌11日主持「111年度第2次治安會報」時表示，針對大甲媽祖遶境活動發生聚眾搶轎滋事的暴力事件，他肯定第一線執勤員警及部會首長處理得宜，請相關單位嚴正執法，絕不容類似事件發生。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年4月12日

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（中央社記者陳俊華台北12日電）行政院長蘇貞昌11日說，針對中國企業竊密及挖角高科技人才案，請高檢署向上溯源、詳查背後意圖，各部會應建立機制，避免「假台企、真中資」從事不法，並提高行政處罰以發揮嚇阻效果。

行政院透過新聞稿表示，蘇貞昌11日主持「111年度第2次治安會報」。他在聽取法務部調查局「陸企竊密及挖角高科技人才案件偵處與策進」報告後指出，俄羅斯入侵烏克蘭，不只是威權體制國家對鄰國的侵略，也是極權、專制與民主、自由的價值對抗，正如中國與台灣的關係。

蘇貞昌表示，高科技產業是讓台灣在世界占有一席之地的經濟命脈，但紅色供應鏈正以各種手段滲透，挖角台灣培育的人才，並竊取相關研究成果；不僅在台灣，美國與世界各國也都用盡各種方法防堵。

蘇貞昌以過去東歐駭客集團在台盜領ATM存款、被台灣迅速破獲一案為例，勉勵相關單位團結合作，並請台灣高等檢察署督導所屬地方檢察署向上溯源、法務部調查局多面向聯繫，務必詳查相關案件意圖及幕後主使者。

蘇貞昌強調，有關中國企業假借網路公司、人力仲介之名，在台灣招攬人才，或以「假台企、真中資」等方式從事不法，請勞動部、經濟部、陸委會、法務部及內政部等相關部會，針對樣態研議建立相關機制，提高行政處罰及強化司法偵處作為，以發揮嚇阻效果。

蘇貞昌指出，行政院2月已送出「國家安全法」及「兩岸人民關係條例」修正草案，增訂經濟間諜罪與國家核心關鍵技術營業秘密的域外使用罪，請法務部積極與立法院溝通協調，早日完成修法程序。（編輯：林克倫）1110412