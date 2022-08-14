上海封城拖累上半年GDP 北京首登第一 重慶擠下廣州

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圖為上海6月29日起有條件恢復餐飲內用，連鎖咖啡店內客人回流。（中央社檔案照片）

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（中央社台北14日電）中國各主要城市近日陸續公布經濟數據，前5強城市排名洗牌。上海受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城拖累，讓北京超車拿下第1，深圳續穩居全國第3；重慶則是擠下廣州成為第4。

據「中國新聞周刊」報導，近日各主要城市陸續公布上半年經濟數據，全國GDP前50強城市排名也塵埃落定。

其中排名前5強城市依序為，北京、上海、深圳、重慶及廣州。

上半年北京國內生產毛額（GDP）達到人民幣1兆9352億元（約新台幣8兆5970億元），上海GDP達到1兆9349億元，北京以不到3億元的微弱優勢超過上海。據悉，這是自有GDP核算以來，北京首次超過上海。

雖然上半年北京名義增速僅有0.64%，但依然超越上海位居第1，顯見作為經濟中心的上海還是受到很大的衝擊。

中國社會科學院工業經濟研究所研究員陳耀向解釋，北京與上海2城市經濟總量本身差距並不是很大，主要是上半年上海受疫情衝擊比較大，特別是第2季GDP成長率下降13.5%；北京上半年整體則保持正成長，造成北京超過上海的局面。

深圳上半年表現繼續穩居全國第3，重慶則逆襲廣州位居全國第4。

報導指出，近年來重慶和廣州之間誰能拿下第4名競爭非常激烈。2020年上半年，重慶首次超過了廣州，但是下半年廣州又險勝重慶。此後2年內不斷拉鋸，成為常態。

受疫情影響，數據顯示，GDP總量前50座城市中，高達29座城市經濟增速在5.5%以下。另長春、盤錦、吉林、上海、果洛、白山、營口、三亞等近20個城市出現負成長，其中長春以負9.9%排在倒數第1，盤錦負7.9%、吉林負6.1%居倒數第2位及第3位。

中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞說，東北一些城市正在收縮，因本身經濟成長動力不足，另加上半年疫情的影響，整體雪上加霜，產生疊加效應，出現負值不令人奇怪。

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另也有城市逆勢成長，上半年最大黑馬是陝西省榆林市，GDP增速高達34.2%，其為全國唯一一個增量超過700億元的城市，排名狂升11位至全國第43位，首次超越河南洛陽成為「中西部非省會城市GDP第1城」。

牛鳳瑞分析，榆林主要得益於能源價格的上漲。據榆林市政府介紹，所在地資源優勢突出，全市已發現8大類48種礦產，特別是煤、氣、油、鹽資源富集一地，國內外罕見，開發潛力巨大。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110814