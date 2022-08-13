中國地方財政日益惡化 河南發不出薪資公車停駛

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河南周口市鄲城縣公交公司12日發布停運通知稱，因營運困難好幾個月發不出薪資給司機，無奈公車全面停駛。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社台北13日電）河南周口市鄲城縣公交公司12日發布停運通知稱，因營運困難好幾個月發不出薪資給司機，無奈公車全面停駛。因中國境內的公車公司都是國營，發不出薪資給司機凸顯地方財政日益惡化。

綜合中國極目新聞與香港網媒01今天報導，河南周口市鄲城縣公交公司11日晚間已經停駛，卻遲至12日才發通告，員工坦承公司經營困難，當地有關部門承諾的補貼遲無下文。

員工說：「司機要工資都拿不出錢來，現在公司資金都是個人在墊付，已經墊付不起了，所以選擇停運。」雖然資方宣布今天清晨6時20分部分路線公車恢復行駛，但拖欠的工資還是沒下文，日後還是有可能停駛。

在此之前，上月鄲城縣公交公司也曾發布公司營運困難的通告，說需要停駛3號與6號線，並引發河南財政亮紅燈的廣泛熱議。

根據香港01上月23日報導，中國遼寧省公立醫院當時已5個月沒發薪，並積欠逾20年的養老保險，加上此前浙江省與上海市等地相繼發布公告稱，公務員減薪達3成，凸顯中國地方財政持續惡化。

報導說，當前中國公立醫院相繼爆發債務問題，6日葫蘆島市衛健委說，2020年以來，因疫情導致收入銳減但防護物資支出驟增，公立醫院債務有增無減，加上財政吃緊，正常營運都有困難，已無餘力應付補償機制。

此外，中國多個省市包括浙江與上海近期陸續傳出公務人員減薪的消息，減薪幅度約2到3成，關鍵在於公務員的薪資來源主要是稅收，當宏觀經濟還撐得住至少還有稅收進帳，反之若經濟數據逐漸趨緩，稅收勢必萎縮。

繼多個省市公務人員減薪後，中國黑龍江省鶴崗市也傳出取消招聘基層公務員計畫，雖然這份公告發布後不久隨即被消失，但「地方政府沒錢了」的耳語已不脛而走。

估計截至2021年10月，中國31省市的地方政府債務餘額達人民幣29兆6500億元（約新台幣13兆926億元），其中僅上海市、廣東省、北京市、浙江省、江蘇省等5個省市自治區的地方債務率低於100%的風險警戒線。

至於青海省、黑龍江省、寧夏省、內蒙古等四個省市自治區的地方債務率超過300%，青海甚至超過500%。

此外，華裔美籍學者裴敏欣曾在日經亞洲（Nikkei Asia）撰文表示，中國自2009年起大幅舉債，刺激經濟成長，如今債務占國內生產毛額（GDP）比例高達264%。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110813