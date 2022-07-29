中國地方財政吃緊 上半年借5.4兆元還舊債

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（中央社台北29日電）疫情衝擊下，中國地方財政持續吃緊，愈發依賴「借新還舊」。上半年，地方發行再融資債券就達人民幣1兆2292億元，預估下半年也將破兆。專業機構指需警惕地方債持續大幅擴張的付息壓力。

陸媒第一財經29日報導，中國財政部最新數據顯示，今年上半年全國地方共發行再融資債券人民幣1兆2292億元（約新台幣5.4兆元，下同）。

再融資債券用於償還部分到期地方政府債券本金或存量政府債務，地方透過借新還舊來平滑債務期限結構，避免期限錯配風險，也緩解地方償債資金壓力。

報導指出，近年來受疫情等衝擊，地方財政收入緊張，疊加償債高峰，地方借新還舊規模快速攀升，2021年高達3.1兆元。

中誠信國際信用評級公司數據顯示，中國地方債借新還舊比例從2018年的77.89%攀升至2021年前3季的110.76%。2021年地方發行再融資債券規模超過到期債務規模，市場人士分析，這跟部分再融資債券用於置換部分隱性債務有關。

中誠信國際報告稱，結合上半年地方債到期借新還舊比例預測，今年償還到期債券本金的再融資地方債或發行2.66兆元。若再考慮隱性債務清零試點或進一步擴大，以及各地償還存量債務需求，再融資債券或進一步擴容。

按照這一測算，今年下半年地方再融資債券發行規模也將超過1兆元。

報導指出，地方可以發行再融資債券來償還本金，但不能用於償還利息，因此利息需要財政資金來償還。中國財政部數據顯示，2022年1至6月，地方政府債券支付利息5119億元。

近年償債利息占地方綜合財力比重逐步提高。今年上半年地方償債利息支出已占地方一般公共預算本級收入達8.9%。

中誠信國際報告稱，土地出讓仍較疲弱，疊加近期多地爛尾樓「強制停貸」風波發酵，地方財政或進一步承壓，需警惕地方債持續大幅擴容下的財政付息壓力。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110729