官方清理津貼標準 深圳煙台教師面臨大幅降薪

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（中央社記者張淑伶北京21日電）去年以來，中國多地清理機關事業單位的津貼，深圳、廈門、蘇州、煙台等地教師反映部分津貼被取消，導致月收入下降10%至40%不等，當初招聘時的「高薪」如今成為空頭支票。

首先傳出教師「降薪」的是深圳。財新網報導，2019年，深圳龍華區教育局曾高調給出大學學歷年薪人民幣26萬元（約新台幣114.4萬元）以上、研究所學歷28萬元以上的誘人待遇。近來多名教師反映，其所在學校先後取消計劃生育獎、養老臨時補貼，教師收入估算減少約10%至15%。

一些教育類自媒體指出，深圳教師的年薪可達30萬元以上；今年集體降薪後，收入降了10萬元。雖然年薪20萬元不算低，但在深圳這樣的城市也就只是能夠維持生活。

和廣東省深圳龍華區一樣，山東省煙台經濟開發區高薪招聘教師，推動區內的基礎教育發展，藉此吸引人才進駐。但今年以來有多名教師反映，學校通知他們退還2021年1月起發放的部分獎金、津貼、補貼。

教師薪資由基本薪資、津貼補貼、績效薪資3部分組成，「高薪」主要是來自津貼補貼與績效。

財新網報導指出，2021年起，政策規範公務員、教師各項「隱形福利」的力度顯著加大。中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發「關於進一步嚴肅紀律清理規範地方違規發放公務員工資津貼補貼的通知」，要求各地財政、人社、審計部門對工資津貼補貼發放情況進行檢查。

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報導表示，煙台教育局6月上旬證實，按照上級統一部署，自2021年起，開發區非改革部門機關事業身分人員比照市直屬機關的待遇標準。多名教師估算，若向市直屬學校待遇看齊，未來到手收入約下降30%至40%。

報導引述一名在煙台開發區任教的教師說，他於2020年入職時曾獲學校口頭承諾，轉為正職後年薪20萬元，如今承諾被打破，風險全由教師承擔，一些教師已經在該區域貸款買房。他質疑，「如果確實是違規發放，那違規之責該由誰來承擔呢」。（編輯：李雅雯）1110621