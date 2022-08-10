人行：守住不出風險底線 力爭經濟成長最好結果

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（中央社台北10日電）中國人民銀行今天宣示，今後要統籌做好經濟發展和風險防範，堅決守住「不發生系統性金融風險」的底線。且著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，「力爭實現最好結果」。

人行下午發布2022年第2季「中國貨幣政策執行報告」，對中國當季經濟運行狀況作出回顧，並宣示下階段政策方向。

報告指出，人行下階段要加大穩健貨幣政策實施力度，兼顧短期和長期、經濟成長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，「堅持不搞大水漫灌，不超發貨幣」，為實體經濟提供更有力、更高品質的支持。

報告說，人行將同時保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持，並重點發力支持基礎設施領域建設。同時加大普惠小微貸款支持力度，支持中小微企業穩定就業，並推動降低企業綜合融資成本。

報告提到，人行將密切關注國內外通膨形勢變化，不斷夯實國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件，做好妥善應對，保持物價水平基本穩定。

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同時，人行將密切關注主要已開發經濟體經濟走勢和貨幣政策調整的溢出影響，「以我為主」兼顧「內外平衡」。堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅持底線思維，加強跨境資金流動宏觀審慎管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

報告強調，人行將遵循市場化、法治化原則，統籌做好經濟發展和風險防範工作，保持金融體系整體穩定，堅決守住「不發生系統性金融風險」的底線。著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，「力爭實現最好結果」，以實際行動迎接「黨的二十大勝利召開」。（編輯：邱國強/張淑伶）1110810