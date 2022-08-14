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上海要求幼兒園每天測核酸 網友批讓孩子受罪

2022/8/14 16:09（8/14 16:15 更新）
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（中央社台北14日電）上海中小學、托幼機構9月1日開學後，須持24小時內的核酸陰性證明才能進校園，比搭乘大眾運輸所需要的72小時內陰性證明更嚴苛，網友批評規定幼兒園小孩天天測核酸，是讓孩子受罪。

根據澎湃新聞報導，上海市教委14日宣布，上海市中小學校、托幼機構在9月1日正式開學。若學校、托幼機構所在區域沒有中高風險區，師生上課及幼兒在托期間，可以不用佩戴口罩。

對於家長詢問「開學後，學生是不是每天都要做核酸？」，微信公眾號「上海發布」在回覆網友留言時表示，中小學校、托幼機構師生員工必須持24小時內核酸檢測陰性報告進校園，若體溫有異常則暫不入校，每天離校前還要完成1次核酸採樣。核酸檢測要求將根據疫情防控情況適時調整。

但依照現行規定，上海在6月1日解封後，民眾出入公共場所、搭乘大眾交通工具，需要出示的是72小時內的核酸陰性證明，相較之下，這項要求24小時內證明的標準更嚴格，因此也引起網友討論。

網友「沙丘裡的傻狼」在微博就提到，「讓孩子24小時核酸，而一幫政府工作人員，一幫制定政策的人卻是72小時核酸，這是不把孩子當人了嗎？」、「有沒有人來管管上海層層加碼，如此荒謬的政策！」

網友「去吃奶貝」也說，「有必要每天都做嗎？現在乘坐公交車（公車），去公共場所不都是72小時核酸嗎，為什麼小學生要24小時。」

網友「人生留白為幾許」則質疑，為什麼不採用線上授課，他認為「還有那麼多人封閉隔離，開學為了什麼？」他直呼是「本世紀最可笑的防疫政策」。

網友「似花非花夢一場」也認為，讀幼兒園的孩子還那麼小，有必要天天核酸嗎？「真是受罪」。

上海常態化核酸檢測似乎沒有結束的一天，已成上海人生活的一部分，官方13日宣布核檢免費政策將延長至9月底。這是6月解封以來第3度延長，也代表上海仍將維持嚴格防控。 （實習編輯：何宇軒/唐佩君）1110814

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