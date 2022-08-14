中國平均住房空置率高 恐再加重房市惡化情形

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（中央社台北14日電）中國房市研究機構「貝殼研究院」日前發出報告顯示28個大中城市平均住房空置率達12.1%，分析指出，房市被看壞時，大量空置房屋投放市場將再拉大房價下行壓力；屋主恐也難找到買家。

香港英文媒體南華早報（SCMP）14日報導，根據貝殼研究院調查數據，28個大中城市平均住房空置率達12.1%，這代表著可能將有大量房屋湧入房市，在房市前景不被看好時，房價將被下拉，屋主仍要為找不到買家和負擔房屋維護費用發愁。

報導指出，中國房市正處於困境，潛在空置房屋過剩問題可能使房價再被壓低，據凱投宏觀去年統計資料，推估中國有約3000萬處未售出房產，有約1億處已被購買但還未有人居住房產。房市榮景結束，空置房屋也將是屋主的負擔。

一名手持4間房屋的民眾接受訪問表示，大多時候另3間房屋處於閒置狀態，近來積極地欲出售房屋，今年卻還未有潛在買家來詢問，對此感到擔心。他說，房屋維護費用和稅金持續支出，這些空置房屋恐有一天會成為一種負擔。

信評機構標準普爾公司（S&P）估計，全國房地產銷售額將比2021年下降1/3，約為人民幣12至13兆元（約新台幣57.2兆元），推估平均房價將下跌7%。隨著房市榮景不再，各地屋主將發現很難找到買家。

江西省東部省會南昌市一名房地產經紀人說，一些空置房屋是在2016至2018年期間房市投資過熱產物，那時人們蜂擁購屋投資。

澎湃新聞14日報導，住房空置率高低被認為是衡量房市泡沫的重要指標，也能反映房市健康度；由於住房空置率指標的計算沒有權威定義，尤其是空置時間多長可納入空置房屋，這方面沒有明確界定。

上海交通大學住房與城鄉建設研究中心主任陳杰認為，對於空置房屋，官方應該採取必要稅收手段，尤其是透過加大持有者的稅收去增加空置成本，藉此逼出投機炒作，盡量釋出房屋資源為人們所使用，這也是給市場一個明確的供需訊號。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110814