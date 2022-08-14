清零衝擊小商品之都義烏 中國防疫政策年內難改

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）有「世界小商品之都」之稱的義烏，今天起大部分街道繼續靜默管理，已有外貿訂單發貨受阻。中國整體經濟受到動態清零衝擊，但當局定調的「防疫第一、經濟第二」政策今年內應不會改變。

浙江省義烏市自11日零時起實施全域靜默管理，少數街鎮因為符合連續7天無社會面新增病例，今天零時起解除管理。不過，陸媒第一財經指出，大部分街鎮繼續延長靜默期，大量企業的生產和物流仍然受阻。

報導指出，有些客戶一開始聽到義烏靜默管理3天，覺得還能忍受，今天得知還要再等7天就感到擔心，因為疫情防控充滿不確定。

義烏市金尊文體用品公司銷售經理陳顯春說，靜默期間所有生產和物流都停了，如果客戶不能等，他們只能接受全額退款，損失自己承受；目前已有部分已生產完成的產品或半成品，因無法發貨而堆積在倉庫。

11月21日在卡達舉行的世界盃足球賽，只剩不到100天就開打，相關商品在義烏已屬於急單。此外，義烏貢獻了全世界2/3的耶誕用品，業界甚至有「義烏不發貨，全世界都過不了耶誕節」的說法，而耶誕節的訂單被視為下半年拉動中國外貿的重要部分。

報導指出，作為「世界小商品之都」，義烏的商品出口到世界210多個國家和地區，市場外向度達到65%以上。今年上半年，義烏市外貿進出口總值突破人民幣2000億元（約新台幣8800億元）大關，增速表現超出預期。

不過，無論是因為封控而危及義烏貿易，還是海南省三亞市等地的旅遊受創，可以預見，當局都不會改變動態清零的政策。

7月28日，中共中央政治局會議上，針對當前經濟形勢和下半年的經濟工作，要求全面落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」。已有多名中國專家學者分析指出，政策宣示的順序很重要，這意味著「疫情防控第一，經濟發展第二」。

中共總書記習近平6月28日考察武漢時，重申實施動態清零政策，也明白表示「寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害」。

最高層在防疫政策上的定調，讓一般民眾對當前的經濟形勢只能無奈面對、謹慎發言。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國央行12日公布的7月社會融資規模為人民幣7561億元，不但其增量創下6年新低，距離媒體預測的1.3兆元更近乎腰斬，反映出民眾對未來預期悲觀、消費計畫保守。這很大程度上和動態清零造成的市場不通暢有關。

有學者在社群平台微信朋友圈上表示，社融數據只有預期一半，根本不需要問為什麼，看看現在上海虹橋機場的商店只開了3成，就能明白整體經濟低迷的原因。也有網友說，難以理解一個已經證實沒有大破壞力的病毒，卻能把中國的實體經濟搞慘。（編輯：張淑伶）1110814