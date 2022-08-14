更多編輯台推薦新聞：
神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡
生活

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
疫情拖累第2季吃虧 餐飲觀光股下半年迎轉機
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報2/300
首頁 / 兩岸

香港單日增4979例病例 1%患者二次感染

2022/8/14 17:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）香港官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例4979例，其中215例為境外移入，另增加3名死者。官方指出，約有1%患者曾有確診紀錄，推估是二次感染個案。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今天下午出席疫情記者會，說明最新情形。

綜合香港電台、香港01、星島日報等港媒報導，香港單日新增確診病例4979例，其中215例為境外移入，另增加3名死者。3名死者年齡介於80至89歲，其中2名死者未接種疫苗；另1名89歲死者接種3劑，其本身有糖尿病等慢性疾病。第5波疫情確診死亡人數累計9352人。

張竹君指出，目前約有1%患者曾有確診紀錄，相信是二次感染個案。截至11日數據，推估BA.4或BA.5染疫個案再有上升趨勢，約占整體23.1%；推估BA.2.12.1染疫個案占7.3%。

張竹君表示，由於技術問題，更正13日通報數字應為本土病例5123例、境外移入病例為185例。

關慧敏說明，現有1690名病人住院中，再增4名病人危殆，累計31名病人危殆。13日公布一名5歲女童危殆，情況未變仍在屯門醫院兒科深切治療部住院中，她的11歲姊姊也已確診，同樣住在屯門醫院，情況穩定，只是有少許喉嚨痛。

關慧敏呼籲家長盡快帶子女接種疫苗。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110814

關慧敏
香港疫情持續升溫 單日增4634例確診病例 蘭州北海疫情燒 甘肅抗疫喊在戰爭中學習戰爭
張竹君
香港單日新增4274例確診病例 中國疫情蔓延多地景點被關閉 重創甘肅廣西旅遊業
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日本第7波疫情肆虐 當局仍未考量限制民眾行動