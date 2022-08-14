西藏日喀則靜默管理再延一週 要求居民足不出戶

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（中央社台北14日電）西藏邊境城市日喀則至13日中午共累計有COVID-19病例449例，當地從8日開始的「全域靜默管理」將延長至21日下午1時，要求全市居民「不進不出、足不出戶」。

北京日報App（應用程式）報導，西藏日喀則市疫情防控工作領導小組14日發布公告：當前全市疫情防控形勢十分嚴峻，多點疫情突發，呈現出急劇上升、傳播力強的特點，為進一步防範隱匿傳播，日喀則市全域靜默管理時間延長至8月21日下午1時。

這段時間，除了保障社會基本運行服務、疫情防控和緊急特殊情況外，全市範圍內限制人員流動，原則上「不進不出」、「足不出戶」，嚴格執行靜默管理相關要求。

根據中國西藏網，截至13日中午12時，日喀則共有本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染病例449例，其中確診病例46例，無症狀感染者403例。

國家衛健委公布的資料顯示，至13日晚間12時，全西藏共有確診病例59例，無症狀感染者443例。日喀則市是全西藏疫情重點區域。

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在13日召開的疫情防控新聞發布會上，官方通報，日喀則病例猛增，主要是因為先前核酸採樣檢測設備嚴重不足，未能及時檢測到位，12日，在華大集團和各援藏省市的大力支持下，核酸檢測能力大幅提升，把全市所有積壓核酸樣本檢測後，出具篩查結果形成的。

根據2020年的第7次人口普查資料，日喀則市常住人口近80萬人。當地位於中國西南邊陲，與尼泊爾、不丹、印度等國接壤。（編輯：張淑伶/呂佳蓉）1110814