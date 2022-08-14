海南疫情煞不住 15萬名旅客仍滯留官方終於道歉

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圖為12日凌晨海口美蘭國際機場工作人員檢查返程滯留遊客的購票及核酸檢測證明。（中新社）

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（中央社台北14日電）中國官方公布，13日新增2467例COVID-19本土病例，其中海南省病例逾半；西藏及新疆也快速增加。中國國務院副總理孫春蘭視察海南疫情時要求加快建設方艙醫院，官方對旅客被迫滯留道歉。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，13日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共2604例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入137例、本土2467例。

其中本土疫情新增確診623例，分別為海南494例、西藏59例、浙江24例、廣東14例、江西10例、內蒙古6例、四川4例、福建及重慶各3例、新疆2例，湖北、廣西、陜西及青海各1例。

另本土無症狀感染計1844例，分別為海南846例、西藏443例、新疆396例、兵團54例、浙江42例、江西39例、上海5例、青海4例、河北及湖北3例、內蒙古及廣西各2例，福建、廣東、重慶、四川及甘肅各1例。

海南、西藏及新疆是中國當前疫情焦點，其中又以海南最受矚目，13日本土病例合計1340例占整體54%。海南當局先前誇口在3天做到社會面清零但破功，病例最多的三亞自1日至13日累計合計病例逾6500例，嚴峻情勢讓中央高官急奔當地視察。

孫春蘭13日在海南強調，刻不容緩落實各項防控措施，以快制快盡早撲滅疫情，並要求加快建設方艙醫院。另對於因疫情滯留約15萬名遊客，要做好服務保障工作，加快進度，相關省市不得拒收或限額接收。

對於大批外省旅客被困，海南省旅遊和文化廣電體育廳黨組成員、副廳長汪黎明13日致歉，表示返程進度確實未達到旅客預期，「讓大家受累了，我們深表歉意」。

在香港及澳門部份，香港13日公布新增5308例感染病例，其中5148例屬本土感染。香港衛生防護中心表示，Omicron亞型變異病毒株BA.4或BA.5有機會在香港成為主流，由於傳播力高，呼籲市民盡快接種疫苗。

澳門13日公布新增7例境外移入個案，包括2名男性及5名女性，年齡介於13至73歲，分別為由英國、美國、新加坡及台灣來澳人士，均列為無症狀感染者，已被送往指定地點隔離。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110814