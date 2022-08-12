更多編輯台推薦新聞：
華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣 中國惱怒
政治

華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣 中國惱怒

大學分發入學放榜 網路查詢看這裡
生活

大學分發入學放榜 網路查詢看這裡

美少棒小將遭觸身球砸中後安慰崩潰投手 畫面感人逾2千萬次觀看
運動

美少棒小將遭觸身球砸中後安慰崩潰投手 畫面感人逾2千萬次觀看

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林智堅陷論文風波 民進黨召開臨時選對會因應
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/300
首頁 / 兩岸

海南新增逾千病例 宣稱3天社會面清零破功

2022/8/12 11:49（8/12 12:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國官方12日通報新增COVID-19病例逾2000例，海南占了過半。海南當局先前表示要在3天做到社會面清零但破功。圖為9日海南瓊海市民排隊做核酸檢測。（中新社）
中國官方12日通報新增COVID-19病例逾2000例，海南占了過半。海南當局先前表示要在3天做到社會面清零但破功。圖為9日海南瓊海市民排隊做核酸檢測。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中國官方今天通報新增COVID-19病例逾2000例，海南占了過半。海南當局先前表示要在3天做到社會面清零但破功；浙江義烏則因爆發疫情而封城，港媒指恐影響全球年底耶誕節應景商品的供應。

中國國家衛生健康委員會官網上午通報，11日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例704例，其中境外輸入56例，本土648例，分別是海南595例、廣東22例、內蒙古9例等。

當天並新增無症狀感染者1305例，其中境外輸入102例，本土1203例，分別是海南614例、新疆410例、浙江60例等。

海南為旅遊之地，暑期旺季爆發疫情，多個城市採靜態管理，8萬多名遊客滯留當地，官方於9日宣布，12日前實現社會面清零。

但海南今天通報的本土新增染疫數占全國65%，官方先前宣稱的3天社會面清零顯然破功，不僅省會海口市持續封控，當地市郊列車與海南環島高鐵全面停駛，東方市也宣布自今天零時起再延長3天全面靜態管理。

此外，全球零售業重鎮浙江省義烏市昨天起實施為期3天的封城，香港「南華早報」（SCMP）今天在報導中預期，此將重創耶誕節前中國向來最重要的出口旺季。

報導說，當局下令除了生產醫療用品與日常生活所需的廠商，或列入白名單的企業，其他各家工廠全面歇業。列入白名單的企業是指當局准許若干產業繼續維持有限度營運，以降低對於供應鏈的衝擊。

報導說，全球耶誕節應景商品大約2/3在義烏生產製造，此舉對於耶誕節商機的衝擊可想而知。

據衛健委數據，截至11日24時，中國大陸累計報告確診病例達23萬3513例，累計病亡5226例。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110812

延伸閱讀
海南新疆西藏暑假旺季爆疫情 旅遊業復甦蒙陰影中國疫情防控 電商批發重鎮浙江義烏靜默管理海南爆疫情困遊客 中國業者趁機海削發大財惹議海南逾8萬旅客滯留 9日起分批離島
衛健委
中國浙江省爆發BA.5疫情 零售重鎮義烏市封城中國疫情外溢難阻斷 官方認情勢嚴峻複雜
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
土耳其專家示警疫情恐於秋天再起 籲備妥口罩