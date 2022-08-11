中國疫情防控 電商批發重鎮浙江義烏靜默管理

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浙江省義烏市11日凌晨零時起進入全域靜默管理，只容許符合條件白名單重點企業閉環生產經營。圖為當地民眾編織中國結，並進行直播銷售。（中新社）

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（中央社台北11日電）因應COVID-19疫情防控需要，電商批發重鎮浙江省義烏市今天凌晨零時起進入全域靜默管理，只容許符合條件白名單重點企業閉環生產經營；許多商家對於疫情反覆重挫生意感到困擾。

浙江義烏官方微博發布通告表示，11日凌晨零時起義烏市全市實施3天靜默管理，全市域（除大陳、赤岸以及高風險區外）參照中風險區（管控區標準）管控。

高風險區（封控區）實行「足不出戶、上門服務」，生活物資配送到戶，上門展開核酸採樣。其他地區實行「足不出區」，生活物資配送到點，錯時取物和參加核酸採樣，全程戴口罩，嚴禁聚集。

工業和重點物流企業有條件開工，「四保」企業、白名單企業、重點物流園區、重點物流企業和其他重點企業，符合封閉式管理條件者可閉環生產經營；達不到要求者，暫停生產經營，其他工業和商貿企業暫停生產經營活動。

除醫療機構、保障基本民生單位外，所有公共場所暫停營運。嚴格市際交通卡口查控，非必要不出義、不來義，除保生活、保生產、保抗疫等車輛外，其他車輛原則上不進不出，過境車輛繞道通行。

學校、校外教培機構暫停線下教學；養老院、兒童福利院等機構實行封閉式管理；民間信仰場所、宗教活動場所等暫停開放；行政服務中心、社會治理中心、信訪接待等實行線上辦公。嚴禁聚集性活動。

綜合陸媒報導，義烏被評為全球最大的小商品批發市場，有強大的批發市場、有發達的電商產業。截至2021年，義烏有近200個淘寶村，遍布大量電商從業者。

在官方宣布全市靜默管理前，有商家抱怨反覆疫情防控重挫經營，例如，確診者足跡使店家被劃為管制區，未能及時出貨網路訂單導致平台罰款；對外交通口動輒被封，在廣東、江西等地工廠採購貨物，送貨卡車卻進不了義烏，影響了發貨時程。

靜默管理後恐讓商家經營面臨更多挑戰。

西藏自治區阿里地區官方微博今天發布通告，阿里地區全域實行靜態管理，暫定實施3天，群眾、遊客非必要不流動，嚴控人員聚集；除防疫相關會議外，全地區暫不舉辦大型會議等活動，各縣繼續區域性全員核酸檢測工作。

目前西藏阿里地區、日喀則市、拉薩市之間的往返客運班線已暫停。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110811