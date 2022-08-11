海南封島疫情仍燒 12日社會面清零目標受矚

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（中央社台北11日電）中國官方公布，10日新增1993例COVID-19本土病例，其中海南病例大幅增加，占總數近7成，當局採取近乎封島方式仍擋不住病毒傳播，外界關注12日完成社會面清零的目標能否如期完成。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，10日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共2166例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入173例、本土1993例。

本土疫情新增確診614例，分別為海南559例、廣東25例、浙江11例，內蒙古、福建各4例，北京、江西、重慶、西藏各2例，湖南、陜西及甘肅各1例。

另本土無症狀感染計1379例，分別為海南805例、新疆380例、西藏66例、浙江56例、江西16例、兵團15例、湖北8例，內蒙古、甘肅各6例，廣東、廣西及四川各5例，河北、重慶各2例，吉林、河南各1例。

目前中國整體疫情，依衛健委10日說明，海南三亞疫情仍處於高位進展期，新疆、內蒙古、廣東等地疫情則處於快速發展階段，西藏拉薩等地疫情傳播擴散風險仍較高。

海南8月初出現疫情後，當局採取近乎封島方式仍擋不住病毒傳播，其中三亞染疫者驟增，10日單日新增1254例（其中確診480例、無症狀感染774例）。

海南當局日前喊出需堅定必勝信心，想盡一切辦法，克服一切困難，12日前實現社會面清零，外界關注這個目標能否如期實現。

除了疫情外，海南另一頭痛問題是因封城導致數萬遊客就地受困，目前陸續安排滯留遊客離島，至11日止，計2156名因疫情滯留遊客終於搭乘14架次飛機返程。

其他地區方面，新疆烏魯木齊市10日在重點城區實行臨時性靜態管理措施，時間暫定5天；阿克蘇地區自今天起，涉疫縣市實行管控措施，密閉性文化娛樂場所暫停營業。

浙江義烏市今天起全市也實行臨時性全域靜默管理，高風險區（封控區）「足不出戶、上門服務」，生活物資配送到戶，上門展開核酸採樣。

在香港及澳門部份，香港10日公布新增4593例確診病例，其中4344例屬本土感染；由於12日起放寬抵港人士檢疫安排，當局預計離開指定檢疫酒店人士中可能有人會感染，但對社區不會有太大影響。

澳門10日公布新增一例病例，為一名擔任港澳貨船船員的男子，當局將感染者住所大廈列為紅碼區，將其工作的貨運碼頭列成重點區域，區內居民及工作人士須3天2檢。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110811