西藏失守出現病例 中國網友問還有哪裡沒疫情

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西藏逾900天後出現確診病例，網友哀問中國還有哪裡與疫情絕緣。圖為2020年10月的西藏拉薩布達拉宮。（共同社）

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（中央社台北9日電）中國官方公布，8日新增828例COVID-19本土病例海南占半，採取「靜態管理」城市增加中；另西藏逾900天後出現確診病例，網友哀問中國還有哪裡與疫情絕緣？

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，8日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共939例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入111例、本土828例。

其中本土疫情方面，新增350例確診病例，分別為海南300例、廣東25例、內蒙古16例、吉林、福建及各重慶2例，廣西、四川及西藏各1例。

另本土無症狀感染計478例，分別為海南171例、新疆146例、浙江67例、廣西25例、西藏21例、廣東13例、兵團7例、河南5例、湖北4例、內蒙古、吉林及福建各3例，重慶、四川及甘肅各2例，天津、河北、安徽及江西各1例。

當前中國疫情仍以海南為熱點，其中度假勝地三亞市8日新增379病例（確診234例及145例無症狀感染）。

且海南疫情持續外溢，繼三亞市、儋州市、萬寧市、瓊海市及海口市宣布「靜態管理」後，東方市今天起也宣布跟進。

海南自8月1日至8日累計已出現逾1500病例，省委書記沈曉明8日表示，向全省發出決戰疫情的總動員和衝鋒令，要求想盡一切辦法，克服一切困難，在8月12日前實現社會面清零。

除海南外，其它較受矚目的疫情動態包括新疆伊犁州8日新增無症狀感染者123例，其中，伊寧市119例、伊寧縣4例，本輪疫情初步認定病毒為自境外輸入。

另西藏時隔920天後出現確診病例，8日拉薩市公告發現18名初篩陽性人員，已劃定1個高風險區與15個中風險區。並為確保廣大人民群眾的健康安全，布達拉宮自今天起暫停對外開放。

據陸媒表示，8月以來中國本土疫情波及省份已達25個。網友哀嘆現在連西藏都失守了，請問中國還有哪個地方可以與疫情絕緣？

至於在香港及澳門部份，香港8日公布新增4040例確診，其中3807例屬本土病例，香港防護中心指，Omicron BA.4和BA.5病毒株的個案比例正在上升，不排除將會成為香港主流病毒株。

澳門政府8日表示沒有新增確診病例，但接獲珠海通報一例確診者近日往返澳珠兩地，決定對其澳門居住地附近及經常出入的重點區域人士展開檢測。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1110809