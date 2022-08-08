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香港放寬防疫措施 入境旅客酒店檢疫減至3天

2022/8/8 12:41（8/8 13:00 更新）
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香港政府公布，自12日起，從海外及台灣經機場抵港的入境者，其酒店檢疫期由7天縮短至3天。圖為民眾在新界大圍美林邨的官方檢測中心排隊接受檢測。（中央社檔案照片）
香港政府公布，自12日起，從海外及台灣經機場抵港的入境者，其酒店檢疫期由7天縮短至3天。圖為民眾在新界大圍美林邨的官方檢測中心排隊接受檢測。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張謙香港8日電）香港政府公布，自12日起，從海外及台灣經機場抵港的入境者，其酒店檢疫期由7天縮短至3天，隨後4天可以居家或在一般酒店接受醫學監察，期間可以外出。

香港行政長官李家超今天召開記者會，公布了上述預防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的新措施。他強調，這項放寬措施不代表香港在防疫上「躺平」。

據公布，12日起，從台灣及海外抵港者的7天酒店檢疫期改為「3+4」，即3天酒店檢疫再加4天居家醫學監測。

他們在醫學監察期間可以外出，但不能進入需要掃描「疫苗通行證」的場所，包括食店、酒吧酒館、健身中心、美容院、遊戲機中心、遊樂場所、室內公眾娛樂場所及派對房間等；同時也不能進入安老院、殘疾人士院舍、學校，以及指定醫務處所。

但如果這些旅客在醫學監察期間每天的快篩呈陰性，也可以乘搭公共交通工具上班，又或進入商場、百貨公司和菜市場等。

在新的「3+4」檢疫方案下，抵港旅客將會在手機安裝可以追查檢疫資料的軟件「安心出行」，當局會對核酸檢測呈陽性的人發出「紅碼」，禁止離開隔離地點，呈陰性者發出「黃碼」，其活動範圍受上述限制。

當旅客完成隔離檢疫後會自動轉為正常的「藍碼」。

港府官員多次公開表示，香港維持7天酒店檢疫期不符合成本效益，也不利香港與國際接軌。

李家超在記者會上說，要平衡風險和經濟動力，在風險可控情況下，要維護民生活動和香港競爭力，盡量讓社會有最大動能和經濟活力。（編輯：陳沛冰）1110808

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