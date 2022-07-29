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COVID-19效應 香港去年出生人口大幅減少

2022/7/29 11:06
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（中央社記者張謙香港29日電）在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，香港去年的出生人數大幅下跌，以致死亡人數多於出生人數。

官方統計處最新發表的人口結構報告指出，1991年本地出生嬰兒有6萬8281人，2001年有4萬8219人，2011年有9萬5451人，去年受COVID-19影響，出生嬰兒大幅下降至3萬6953人，大大低於死亡人數，約5萬1200人。

去年每千名出生嬰兒中有1.7人死亡。

報告同時指出，香港男女人口比例差距持續擴大，1991年每千名女性有1044名男性，去年男性比例下降至839人。

香港男女人口比例差距擴大，主因是有大量中國大陸女性嫁給港人後移居香港，另有大批外籍女性傭工來港工作。

報告同時顯示，香港的人口持續高齡化，在1991年至 2021年的30年間，總人口增加了29%，其中65歲以上女性人數上升174%，男性則上升208%。

近30年人口遷移也是引致香港人口結構轉變的重要因素。（編輯：陳沛冰）1110729

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