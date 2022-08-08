病毒入西藏 拉薩現18病例日喀則靜默管理3天

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西藏打破920天無疫情紀錄，7日開始驗出COVID-19陽性病例後，首府拉薩再發現18名初篩陽性人員。圖為2020年10月的西藏拉薩布達拉宮。（共同社）

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（中央社台北8日電）西藏打破920天無疫情紀錄，昨天開始驗出COVID-19陽性病例後，首府拉薩再發現18名初篩陽性人員，他們大多與另一城市日喀則有關。日喀則市今天起實行靜默管理3天，人員不進不出。

據拉薩市官方帳號「拉薩發布」，7日拉薩市在重點人員核酸檢測中發現18名COVID-19核酸檢測初篩陽性人員。其中確診2人，無症狀16人，他們絕大多數都是日喀則人，或是在4、5日兩天從日喀則搭乘火車到拉薩。

新華社報導，日喀則市疫情聯防聯控工作領導小組今天公告，因疫情防控形勢嚴峻，為最大限度降低疫情傳播風險，全市實行靜默管理，人員不進不出。各縣（區）立即開展全員核酸檢測工作。

據公告，日喀則的酒吧、KTV、甜茶館、藏餐館、博物館等場所暫停營業，嚴控人員聚集，宗教活動場所暫時關閉，暫停宗教活動。

公告自發布日起實施，暫定實施3天，後續將根據疫情進展和防控需要做動態調整。

西藏自治區阿里地區當局今天公告，昨天在COVID-19常規核酸檢測中發現4名陽性病例，這4人都來自日喀則市。西藏上次出現病例是在2020年1月29日，打破920天無疫情紀錄。（編輯：張淑伶/邱國強）1110808