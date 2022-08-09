海南新疆西藏暑假旺季爆發疫情 旅業復甦蒙陰影

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（中央社台北9日電）中國海南、新疆、西藏、甘肅等旅遊熱點在今年暑假爆發疫情，部分地方需封控、暫停航班往來或關閉旅遊景點等控制疫情，令原本有望復甦的旅遊業蒙上陰影。

陸媒每日經濟新聞今天報導，多個熱門旅遊省市接連爆發COVID-19疫情，恐怕會讓翹首以待的暑期旅遊檔期提前結束。

當中包括海南由1日至8日累計出現逾1500病例，熱門旅遊地三亞6日起突然封城，限制人員流動，暫停城市公共交通，三亞機場更取消所有進出航班，約8萬名旅客滯留。

三亞市政府副市長何世剛此前表示，前2個月是旅遊高峰期，有上百萬遊客進入三亞。三亞市旅遊推廣局局長葉家麟也曾表示，上海及周邊城市一直是三亞重點客源地，6月下旬海南放寬對上海、北京等城市低風險地區管控，上海與三亞之間航班迅速增加。

廣西北海7月12日發現一例無症狀感染者，2天後北海全市A級旅遊景區暫停對外開放，當中潿洲島旅遊區17日通報，暫停所有人員進出，有2000多名旅客滯留。

報導又指出，歷來夏季出遊人氣高的大西北同樣受影響。7月9日甘肅省敦煌莫高窟接待人數首次突破1萬人次，但隨著蘭州周邊疫情升級，莫高窟等景點採取更嚴格防控措施，截至7月22日，甘肅共186家A級旅遊景區因疫情而關閉。

據通報，8月7日甘肅只新增無症狀感染者3例，「甘肅看到了正常運轉的希望」。

再向北上的新疆也爆發疫情，截至8日伊犁州、喀什地區、烏魯木齊市等已劃分高風險區45個。

報導引述據新疆文旅廳統計，全區5A級旅遊景區日均接待遊客6月較5月增加201.08%，7月繼續攀升，但自7月30日伊犁州伊寧市報告新增無症狀感染者2例後，這波旅遊熱旋即「降溫」，文旅廳分別在2日及4日發布多個市或縣實施跨省旅遊「熔斷」機制。

已連續920天沒有疫情的西藏，首府拉薩8日也通報發現18人初篩陽性，布達拉宮等景點9日起暫停開放。

同樣爆發疫情的內蒙古也由3日起，叫停二連浩特市等多地跨省團體旅遊及機票酒店業務。

報導指出，暑期旅遊旺季被打亂，艱難復甦中的旅遊業再度蒙上陰影。一些受訪民宿表示，損失少則人民幣十餘萬元，多至上百萬元。有從業者稱，「即便恢復，旅遊旺季也已錯過。」

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報導引述北京聯合大學在線旅遊研究中心主任楊彥鋒表示，幾個熱門旅遊目的地都受到很大影響，對消費者的計劃、預期也有影響，並指目前暑假已經過了一半，市民很可能會打消旅行計畫。

楊彥鋒說，對那些以旅遊業為支柱的地區來說，需要有人來過夜、消費，才能增加旅遊收入。疫情滯留的不可抗力，或將成為旅遊運營者面臨的常態，有些地方政府財力不足，未來疫情相關保險項目可能會成為一個常備選項。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110809